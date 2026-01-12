招商永隆去年首3季财管收入增逾50% 今年料保持双位数增长

招商永隆银行副总经理林淑芬表示，受惠投资市场畅旺和客户人数增加，去年首3季财富管理业务费用收入按年增长超过50%，预期今年财管业务的交易量和收入，以及新增客户人数均可望保持双位数增速。

该行去年首3季财管业务增长理想，林淑芬指乃受惠中国内地、香港及美国股市升浪，以及结构性产品、保险和基金销情佳，同时也得益于新增客户有双位数增长。此外，财富管理业务总监郑致芬称，因内地利率低企，内地客户来港寻求较高收益的理财产品也有助带动财管业务增长。林淑芬指该行中高端理财客中，跨境客户占了一半。

部分职位计划增加一成人手

至于今年财管业务的增长动力，林淑芬坦言，今年由市场带动的业务增长应没去年般明显与广泛，故将透过增加人手，以及加大该行手机App的投资和应用，来支持业务增长。她指该行计划今年增加客户经理、客层和产品策略人手10%以上。她又指，该行去年10月上线的两大革新功能「投资易」与「智选通」服务，为财管业务注入动力。

「投资易」认购流程缩至3分钟

现阶段零售客户透过「投资易」可在手机App直接联络客户经理并认购债券或结构性产品，认购流程仅需3分钟，较此前需至少20分钟大为缩减。该功能上线3个月以来，带动相关产品交易规模录高双位数增长。原本客户经手机App下单买债券或结构性产品的占比为50%，郑致芬称，今年目标是把该占比提高至60%。「智选通」让客户可直接在手机App自主设定产品条款，投资高端结构性产品，将原本数小时的询价及交易流程缩短至数分钟。

投资环境方面，郑致芬指今年全球市场的货币政策仍较宽松，有利投资环境，并看好美股、港股，且偏好AI概念的应用类板块，港股经过2年大升后，料今年将回归经济基本面，升幅只属温和，并提醒客户应做好兼具股债的资产配置，除中期优质债，也可投资结构性产品和黄金。