美参议员吁苹果和谷歌下架X和Grok 否则「审核机制沦笑柄」

继印尼宣布暂时封禁马斯克旗下xAI聊天机器人Grok后，美国3名民主党参议员亦呼吁苹果（Apple）和谷歌（Google）从其应用商店中下架X和Grok应用，至少直到马斯克禁止用户利用这些平台创建和传播未经同意的露骨图像，以及描绘儿童性虐待的内容。

据CNBC报道指出，在一封致苹果行政总裁库克（Tim Cook）和谷歌行政总裁Sundar Pichai的公开信中，美国参议员Ron Wyden、Ed Markey和Ben Ray Luján表示，苹果和谷歌应「立即从应用商店中移除X和Grok应用，直到马斯克解决这些令人不安且可能违法的活动」。

广泛传播「深伪」露骨性内容

信中指出，「如果对X的恶劣行为视而不见，将使你们的审核机制沦为笑柄」，并补充指「如果不采取行动，将削弱你们在公众和法庭上的主张，即你们的应用商店比让用户直接下载应用到手机上能提供更安全的用户体验」。

报道又指，Grok和X一直允许用户轻松产生并广泛传播「深度伪造」（Deepfake）的露骨性相关内容，其中包括从未授权将其肖像用于此类用途的人。此外，Grok也被用于产生基于种族或族裔而贬低他人的图像。

