马斯克旗下X将7日内开放演算法 之后每4周公开一次更新

马斯克（Elon Musk）宣布旗下社群媒体平台X将在7日内向公众开放其新演算法，包括所有用于自然内容（OrganicPosts）与广告贴文推荐的程式码。

马斯克指出，之后每4周都会再公开一次更新内容，还会附上详细的开发者说明，以助大家了解演算法更改了甚么内容。

欧盟曾要求提供演算法相关资料

值得留意的是，欧盟执委会早前决定，延长先前针对X采取的监管保留措施至2026年底，要求该平台持续配合提供与演算法运作方式及非法内容扩散相关的资料。

此外，巴黎检察机关去年对X展开刑事调查，重点关注其演算法是否存在系统性偏见，以及是否涉及不当搜集或使用使用者资料。欧洲联盟上月更对X处以1.2亿欧元罚款，指其违反欧盟数位服务法（Digital Services Act）下的透明度义务。

