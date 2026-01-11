xAI每日烧钱近2.2亿 冀最终开发人形机械人Optimus自主AI系统

据彭博引述内部文件报道，马斯克旗下AI初创公司前9个月现金支出高达78亿美元（约608亿港元），日均消耗约2800万美元（约2.18亿港元）。尽管第3季营业收入翻倍，但净亏损扩大至14.6亿美元。面对巨额投入，管理层透露了终极战略：打造名为「Macrohard」的软件生态，最终为Tesla人形机械人Optimus打造「大脑」，开发其自主人工智能系统。

第3季净亏损增至近114亿

财务文件显示，xAI在2025年第3季度净亏损14.6亿美元（约113.88亿港元），较第一季的10亿美元大幅增加。尽管该季度收入按月几乎翻倍至1.07亿美元，但公司仍处于大规模投资阶段，用于建设数据中心、招募人才和开发软件。

最近xAI高管透露，核心重点是快速构建AI代理和其他软件，这些产品将最终整合到名为「Macrohard」的纯AI软件公司，为Tesla人形机械人Optimus提供动力支持。