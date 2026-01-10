据报吉利考虑打入美国市场 以极氪、领克打头阵

据外媒报道，吉利（175）正考虑向美国市场扩张，极氪和领克等品牌或是首选。

报道称，吉利控股全球传播总监萨特克利夫（Ash Sutcliffe）在国际消费电子展（CES）上受访时表示，公司很可能在未来24至36个月内就其在美国的扩张计划发布公告，极氪和领克等品牌可能很适合美国市场。

萨特克里夫表示，目前最大的问题是何时进入美国以及前往哪些地区。吉利尚未在美国寻找生产基地，但暗示富豪汽车位于南卡罗来纳州的装配厂可能是一个理想地点。

