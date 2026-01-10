特朗普关税倘败诉 贝森特称有足够资金应付退款

美国财政部长贝森特(Scott Bessent)周五向路透社表示，如果最高法院裁定总统特朗普关税政策不合法，美国财政部有足够资金支付任何被命令退还的关税，但退款需在数周甚至一年内分批发放。

料成企业意外之财

贝森特受访时表示，他仍然怀疑法院会裁决反对特朗普的关税，但他认为任何退款都将成为企业的意外之财，因为这些企业已将增加的成本转嫁给了客户。他说：「如果我们必须这样做，不会有问题，但我可以告诉你，如果发生这种情况——我认为不会——这只是企业的意外之财，起诉美国政府的Costco，他们会把钱还给客户吗？」

贝森特又说，任何不利裁决可能不会是简单的是非结果，而可能是更为微妙的结果，这可能使退款过程变得复杂。他表示，总体而言，商界并没有将关税转嫁给消费者，驳斥特朗普关税导致通胀的说法，他说通胀一直低于整体通胀水平。

据路透报道，截至周四财政部手头现金近7,740亿美元，足以支付任何退款。财政部对2026年1月至3月的借款估计预计3月底现金余额约为8,500亿美元。贝森特说：「我们谈论的不是所有钱都在一天内支出。可能在几周、几个月内，甚至可能需要一年多，对吧？」他又表示，预计财政部2025日历年的预算数据将显示赤字较2024年减少3000亿至4000亿美元，提供额外能力。政府按财政年度运作，报告2025财政年度（截至9月30日）赤字为1.775万亿美元。

外界原本预计最高法院会在周五作出裁决，目前尚不清楚法院何时会对关税案作裁决，该案挑战特朗普总统使用《国际紧急经济权力法》(IEEPA)对几乎所有美国贸易伙伴实施广泛关税的做法。

推算总额近1500亿美元

有进口商表示，如果最高法院认定特朗普基于IEEPA的关税是非法的，他们预计在收回已缴纳的关税方面会遇到困难。根据海关和边境保护局截至12月14日评估的这类关税1,335亿美元，据路透社的计算，总额现在可能接近1,500亿美元。

贝森特对这一总额表示异议，称这「不是数字」，指潜在退款的关税。他说还有其他法律授权下的关税收入，但没有提供基于IEEPA的关税具体数字。