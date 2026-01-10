Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亚马逊拟大幅升级Bee人工智能手环 AI后台运行 无需持续互动

商业创科
更新时间：14:27 2026-01-10 HKT
发布时间：14:27 2026-01-10 HKT

据彭博报道，亚马逊在收购人工智能硬件初创公司Bee数月后，正努力其可穿戴设备更加主动，并暗示将进行更大规模的升级。

报道指，Bee的设备可以佩戴在手腕上或夹在衣服上，它记录并转录用户活动，使用这些讯息来回顾对话并在配套应用中自动创建待办事项列表。它没有显示器或内建镜头，设计理念是作为一款「环境AI」硬件，无需用户持续互动即可融入后台运行。据该公司称，这款小型设备的电池续航时间可长达一周，且无需频繁充电。

报道又指，亚马逊暗示Bee作为独立品牌的日子可能已经不多了。当被问及产品是否会进行改造时，亚马逊Alexa和Echo副总裁Daniel Rausch表示，现在它确实是亚马逊的设备和服务，「我们为有Bee加入家族而感到自豪」。

去年7月宣布收购

亚马逊在穿戴式装置领域发展历程并不顺利，该公司在2023年停产了Halo健康追踪腕带，近三年来也没有推出新的无线耳机。Halo设备一些功能被延续到Bee，如检测说话者情绪。至于Bee是一家生产售价50美元的可穿戴人工智能助理的初创公司，去年7月宣布获亚马逊收购。
 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
《寻秦记》电影版片酬表疯传 一要角收天价为宣萱十倍 古天乐不收分文林峰成港星之首？
《寻秦记》电影版片酬表疯传 一要角收天价为宣萱十倍 古天乐不收分文林峰成港星之首？
影视圈
18小时前
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
时事热话
2026-01-09 13:18 HKT
周星驰「旧爱」煞科宴上演「致命诱惑」 一举动惹黄宗泽骚动「问米式」召唤
周星驰「旧爱」煞科宴上演「致命诱惑」 一举动惹黄宗泽骚动「问米式」召唤
影视圈
13分钟前
内地攻港面店推$22超值早餐 食齐粥+蒸包+油炸鬼 网民：吃到深圳价！
内地攻港面店推$22超值早餐 有齐粥+蒸包+油炸鬼！网民：吃到深圳价
饮食
2026-01-09 13:08 HKT
陈志被捕︱网传妻子夸张炫富 巨宅鱼缸养鲨鱼女儿弹天价钢琴
陈志被捕︱网传妻子夸张炫富 巨宅鱼缸养鲨鱼女儿弹天价钢琴
即时中国
19小时前
尖沙咀$7海景点心震撼内地网民！大呼「消费观崩塌」：离谱，比广州早茶仲平！
尖沙咀$7海景点心震撼内地网民！大呼「消费观崩塌」：离谱，比广州早茶仲平！
饮食
2026-01-09 13:18 HKT
前TVB「炫富男星」 面目狰狞闹配角 指口笃鼻狂骂：你同我出去！ 卖楼投资拍戏压力爆煲？
前TVB「炫富男星」 面目狰狞闹配角  指口笃鼻狂骂：你同我出去！  卖楼投资拍戏压力爆煲？
影视圈
5小时前
45岁女星不敌大肠癌病逝 抗癌4年两次动刀 电疗后仍为女儿赢歌唱比赛令人动容
45岁女星不敌大肠癌病逝 抗癌4年两次动刀 电疗后仍为女儿赢歌唱比赛令人动容
影视圈
18小时前
江华回应冇份拍《寻秦记》电影版：唔可惜 自爆本获安排于片尾出场 评论彩蛋「冇特别」
江华回应冇份拍《寻秦记》电影版：唔可惜 自爆本获安排于片尾出场 评论彩蛋「冇特别」
影视圈
20小时前
公司$800万抽奖人人有份 花半日参加奖品原来系咁样 打工仔嬲嬲：呢啲算唔算诈骗？｜Juicy叮
公司$800万抽奖人人有份 花半日参加奖品原来系咁样 打工仔嬲嬲：呢啲算唔算诈骗？｜Juicy叮
时事热话
3小时前