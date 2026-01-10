亚马逊拟大幅升级Bee人工智能手环 AI后台运行 无需持续互动
据彭博报道，亚马逊在收购人工智能硬件初创公司Bee数月后，正努力其可穿戴设备更加主动，并暗示将进行更大规模的升级。
报道指，Bee的设备可以佩戴在手腕上或夹在衣服上，它记录并转录用户活动，使用这些讯息来回顾对话并在配套应用中自动创建待办事项列表。它没有显示器或内建镜头，设计理念是作为一款「环境AI」硬件，无需用户持续互动即可融入后台运行。据该公司称，这款小型设备的电池续航时间可长达一周，且无需频繁充电。
报道又指，亚马逊暗示Bee作为独立品牌的日子可能已经不多了。当被问及产品是否会进行改造时，亚马逊Alexa和Echo副总裁Daniel Rausch表示，现在它确实是亚马逊的设备和服务，「我们为有Bee加入家族而感到自豪」。
去年7月宣布收购
亚马逊在穿戴式装置领域发展历程并不顺利，该公司在2023年停产了Halo健康追踪腕带，近三年来也没有推出新的无线耳机。Halo设备一些功能被延续到Bee，如检测说话者情绪。至于Bee是一家生产售价50美元的可穿戴人工智能助理的初创公司，去年7月宣布获亚马逊收购。
