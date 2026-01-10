特朗普促美国油企投资委内瑞拉 埃克森美孚：该国目前「不可投资」

美国总统特朗普周五在白宫东会见近20位美国石油行业代表，敦促他们投资至少1000亿美元重建委内瑞拉的计划，不过埃克森美孚(Exxon Mobil)正言该国目前「不具投资性」。

据彭博报道，特朗普周五在白宫东厅会见近20位石油行业代表，并预测他们可以「今天或很快之后」达成协议。特朗普向这些行业领袖直言：「如果你们不想进入，只需告诉我，因为我有25个今天没来的人愿意取代你们的位置」。

一些公司代表表明，总统可能需要做更多的说服工作。虽然许多人赞扬特朗普并表示他们渴望在委内瑞拉的机会，但他们强调在能够进行实质性投资之前还有艰难的工作要做。

称委国现有法律及商业框架不可投资

埃克森美孚行政总裁伍兹(Darren Woods)表达了最强烈的保留意见，他表示：「如果我们看看今天委内瑞拉现有的法律和商业结构和框架，它是不可投资的」，他补充说其公司的资产之前已被当地政府充公过两次。

伍兹又问：「从财务角度看，保护措施有多持久？回报会是甚么样？商业安排、法律框架是甚么？所有这些都必须到位，才能做出决定，了解在未来几十年内的回报会是甚么。」不过伍兹表示，如果委内瑞拉政府发出邀请并提供适当的安全保证，埃克森准备「派遣一个团队到当地」。

长期的特朗普捐赠者、Continental Resources的哈姆(Harold Hamm)亦回避了关于他个人进入委内瑞拉投资计划的问题，尽管他表示这个前景「作为一个勘探者让我感到兴奋」。哈姆说：「需要进行大量投资——我们都同意这一点，当然我们需要时间来实现」。他告诉记者：「他们将投入数千亿美元进行石油钻探，这对委内瑞拉有利，对美国也非常好。」

雪佛龙：正准备大幅提高当地产量

当被问及任何具体承诺时，能源部长赖特(Chris Wright)指雪佛龙公司(Chevron Corp.)——唯一仍在委内瑞拉的美国主要公司——是帮助恢复该国原油生产的「一个具体承诺」。雪佛龙副董事长尼尔森(Mark Nelson)表示，该公司准备大幅提高其在该国的产量，目前约为每天24万桶，并可能在未来18至24个月内将产量提高约50%。

特朗普在会议上试图争取支持时表示，美国将为委内瑞拉的公司提供安全保障，但没有提供细节。他还预测公司将迅速收回在新设备或更新设备上的投资。特朗普说：「我们是与国家打交道，所以我们有权达成这笔交易。而且你们有完全的安全，完全的保障，你们直接与我们打交道——我们不希望你们与委内瑞拉打交道。」

赖特在后来的采访中表示，特朗普政府能为石油公司降低风险的最大事情是「改变委内瑞拉政府的行为」并「推动更好的商业条件」。

