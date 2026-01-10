特朗普促油企投资委内瑞拉 埃克森美孚直指不可行 分析料「本大利小」 提升石油基建需1560亿

美国总统特朗普周五在白宫东会见近20位美国石油行业代表，敦促他们投资至少1000亿美元重建委内瑞拉的计划，不过埃克森美孚(Exxon Mobil)正言该国目前「不具投资性」。有美国传媒评论指，控制委内瑞拉的石油，在经济上好处有限，恐怕需要200亿美元（折合约1,560亿港元）才能将日产量提高50万桶。

据彭博报道，特朗普周五在白宫东厅会见近20位石油行业代表，并预测他们可以「今天或很快之后」达成协议。特朗普向这些行业领袖直言：「如果你们不想进入，只需告诉我，因为我有25个今天没来的人愿意取代你们的位置」。

一些公司代表表明，总统可能需要做更多的说服工作。虽然许多人赞扬特朗普并表示他们渴望在委内瑞拉的机会，但他们强调在能够进行实质性投资之前还有艰难的工作要做。

称委国现有法律及商业框架不可投资

埃克森美孚行政总裁伍兹(Darren Woods)表达了最强烈的保留意见，他表示：「如果我们看看今天委内瑞拉现有的法律和商业结构和框架，它是不可投资的」，他补充说其公司的资产之前已被当地政府充公过两次。

伍兹又问：「从财务角度看，保护措施有多持久？回报会是甚么样？商业安排、法律框架是甚么？所有这些都必须到位，才能做出决定，了解在未来几十年内的回报会是甚么。」不过伍兹表示，如果委内瑞拉政府发出邀请并提供适当的安全保证，埃克森准备「派遣一个团队到当地」。

长期的特朗普捐赠者、Continental Resources的哈姆(Harold Hamm)亦回避了关于他个人进入委内瑞拉投资计划的问题，尽管他表示这个前景「作为一个勘探者让我感到兴奋」。哈姆说：「需要进行大量投资——我们都同意这一点，当然我们需要时间来实现」。他告诉记者：「他们将投入数千亿美元进行石油钻探，这对委内瑞拉有利，对美国也非常好。」

雪佛龙：正准备大幅提高当地产量

当被问及任何具体承诺时，能源部长赖特(Chris Wright)指雪佛龙公司(Chevron Corp.)——唯一仍在委内瑞拉的美国主要公司——是帮助恢复该国原油生产的「一个具体承诺」。雪佛龙副董事长尼尔森(Mark Nelson)表示，该公司准备大幅提高其在该国的产量，目前约为每天24万桶，并可能在未来18至24个月内将产量提高约50%。

特朗普在会议上试图争取支持时表示，美国将为委内瑞拉的公司提供安全保障，但没有提供细节。他还预测公司将迅速收回在新设备或更新设备上的投资。特朗普说：「我们是与国家打交道，所以我们有权达成这笔交易。而且你们有完全的安全，完全的保障，你们直接与我们打交道——我们不希望你们与委内瑞拉打交道。」

赖特在后来的采访中表示，特朗普政府能为石油公司降低风险的最大事情是「改变委内瑞拉政府的行为」并「推动更好的商业条件」。

美媒评论指控制委国石油好处有限

《华尔街日报》评论文章指，控制委内瑞拉的石油，在经济上或只能带来有限且不确定的好处。

首先石油对经济贡献已不及科技行业，举例在疫情初期，导致汽车组装停滞的是半导体短缺。现时美国在电脑和电子产品进口上的花费超过了石油。美国大型科技公司在海外的影响力亦远超其石油公司，美股七雄的海外销售收入大约是三大石油公司的10倍。

而且美国在2020年已成为石油净出口国。据世界银行数据，由于效率提升、天然气和可再生能源的利用，以及能源密集型行业占比下降，自1979年以来，全球单位经济产出的石油消耗量已下降了一半以上。

委石油价值不及英伟达25%分成

其次是从委内瑞拉获得石油的经济价值未必有想像中高，《华尔街日报》按每桶50美元计算，特朗普期望从委内瑞拉获得的3,000万至5,000万桶石油价值15亿至25亿美元。相比美国政府从英伟达抽取的25%分成，每年价值可能高达50亿美元。

标普全球能源(S&P Global Energy)的伯克哈德(Jim Burkhard)表示，乐观估计，在扣除进口稀释剂后，委内瑞拉的日产量可在24个月内从2025年的82.6万桶提高到135万桶。假设每桶运营成本最高达20美元，而且委内瑞拉起初不收取特许权使用费：这将带来150亿美元的年收入，若特许权使用费为50%则使该收入减半。相比之下，美国国内石油和天然气生产每年为GDP贡献2,400亿美元，主要来自利润和工资，并每年为联邦财政部贡献140亿美元的规费和特许权使用费。

提升石油设施及军事成本高昂

第三是成本问题。在马杜罗及其前任查维斯的领导及遭受制裁下，委内瑞拉的石油基础设施已残破不堪。标普全球能源「非常粗略」估计，需要200亿美元（折合约1,560亿港元）才能将日产量提高50万桶。特朗普亦承认，联邦政府可能不得不「补偿」部分投资。以上成本还未计及保障委内瑞拉人和外国人安全的任何费用。若未来美国有必要进行大规模军事进驻委内瑞拉，成本将急剧攀升。

乔治华盛顿大学国际事务与商业教授毛雷尔(Noel Maurer)说：「目前尚不清楚除了石油行业，还有谁能从中受益。」委内瑞拉的变局不会大幅降低全球油价，而且「世界也并非缺少石油生产的投资机会。」