积极探讨北部都会区机遇 国际项目管理公司Arcadis冀助外资落户

商业创科
更新时间：09:36 2026-01-10 HKT
发布时间：09:36 2026-01-10 HKT

本港楼市压力有所纾缓，建筑行业回暖。国际项目管理公司Arcadis项目管理及商业咨询主管（香港及澳门）梁志杰表示，现时楼市已跌至吸引水平，不少海外投资者来港吸纳物业，特别以冷链工厦较炽热，带来项目管理的机会。另外，Arcadis目前积极探讨北部都会区机遇，梁志杰称，该集团曾服务不少国际投资者客户，可协助外资落户香港北都。

冷链工厦受捧成项目管理机遇

梁志杰指出，现时接到不少海外投资者委托，为本港投资进行尽职调查，探讨是否处于市场低位，目前特别受关注地段是在邻近葵青货柜码头的旧工厦，物色冻仓储存及物流中心，「今日报价已经比4年前平咗30、40%，旧区使钱唔大、计到ROI（投资回报率），已经够吸引佢哋去投资。」

回顾近年市场挑战，他指出，私营市场受到的冲击较显著，行内投资大跌，该集团去年上半年在香港的项目管理「静得好紧要」，及至下半年则见好转，已出现一些项目开标，而由于写字楼租金水平跌得较多，业主亦会选择此时翻新物业，亦增加行业机遇。

不过他称，即使去年内地企业纷纷来港投资，为项目管理招标，其预算却仍较审慎，令该集团未必受惠有关收购热潮，「我哋要保持声誉，每个项目都有好几个合规审查先出得街，唔会劈价去做。」

梁志杰指，私营市场受到的冲击较显著。 何健勇 摄
梁志杰指，私营市场受到的冲击较显著。 何健勇 摄

具138年历史 于欧洲上市

Arcadis是老牌国际集团，于1888年成立，至今年已有138年历史，并于欧洲上市，主要为建筑工程提供解决方案，每年为逾4万名客户提供可持续发展设计、工程及咨询服务，其业务遍布30多个市场。Arcadis于本港有份参与的专业服务包括机场扩建及三跑、M+文化博物馆、启德邮轮码头等；在本港亦曾为芝加哥大学香港校园、澳门M8商场、启德零售馆的商户等提供项目管理。

该集团全球拥有超过3.6万名专业人士员工，涵盖可持续发展、数据分析、方案规划、设计、成本管理、项目管理，以至施工管理等领域。去年首9个月Arcadis收入规模约37亿欧罗（约337亿港元）。

梁志杰又表示，在香港从事的项目管理，往往涉及企业提升ESG工程，而Arcadis会负责控制整个工程流程，当中很多时要管理预期。他解释，该集团会在项目前期已就安全、噪音、污染等作出各种规划，亦与各持份者协调，务求在实施项目时避免当中争拗，亦能为行业树立严谨标准，「我哋有句叫『Don't Walk by（勿视而不见）』，见到其他地盘影响安全都会出声。」

前期研究至落成一条龙服务

Arcadis目前积极探讨北部都会区机遇，梁志杰称，该集团曾服务不少国际投资者客户，可协助外资落户香港北都；同时业务从前期研究至项目落成，可提供一条龙服务，并已掌握市场大量本地成本数据，能提出多个工程方案，拥有竞争优势，有效为企业控制工程成本。
 

