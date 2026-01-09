2026年IP热潮末落？｜阮子曦

有冇留意开环球IP类型股份的投资者，可能都会发现近月这类型的股份累积了不少跌幅，这包括日本上市的任天堂（7974），Sanrio（8136）以及索尼（6758），在香港上市的泡泡玛特（9992）均录得10-30%的跌幅，股价热潮退却似乎毋庸置疑，但是否代表这些公司生意淡薄，业绩倒退？

答案明显是否定的，在当今的娱乐产业中，媒体特许经营权（media franchises）已成为全球经济的巨头。根据 Civixplorer 刚刚发布的统计表，以IP品牌去计，Pokémon 以惊人的 2880 亿美元总收入稳居榜首，远超第二名的 Hello Kitty（885 亿美元）和第三名的 Winnie the Pooh（767 亿美元），数据涵盖了电影、游戏、玩具、书籍和其他商品的估计收入，揭示了流行文化如何转化为庞大的商业帝国。虽则笔者认为这些统计数字存在一定「水份」，皆因数据是基于「已发布的收入」估计，并未有包括未扣除批发折扣、退货或预测销售等情况，但这些「粗略数字」仍然可以给予大家一个IP品牌高低的大方向。

Civixplorer统计全球IP排名

日本IP占压倒性优势

分地区去看，日本媒体的特许经营权占据了压倒性优势。前十名之中，有 Pokémon、Hello Kitty、Anpanman、Mario 和 Jump Comics（Shōnen Jump）等五个日本品牌，总收入超过 5000 亿美元。日本的成功归功于长期的品牌生态系统和跨代吸引力，再加上日本品牌的优势在于文化输出 - 即动漫和游戏的全球流行，让 Gundam（269 亿美元）和 Yu-Gi-Oh!（203 亿美元）等在亚洲和西方市场均有强大粉丝基础。这种「软实力」转化为硬通货，反映了日本在全球娱乐出口中的领导角色。

相比之下，美国品牌如 Disney 的 Mickey Mouse & Friends（740 亿美元）和 Star Wars（737 亿美元）更依赖电影票房和主题公园，但商品销售仍是支柱。Disney Princess（463 亿美元）和 Marvel Cinematic Universe（451 亿美元）展示了 Disney 的并购策略：收购 Lucasfilm 和 Marvel 后，扩大授权帝国。

游戏电竞成新商业模式

商业模式的演变是另一焦点。传统上，特许经营权靠玩具和商品驱动，如 Barbie（262 亿美元）和 Transformers（300 亿美元）的玩具销售。但近年，数字化转型改变了格局。Call of Duty（200 亿美元）纯粹来自游戏内购和电竞，证明视频游戏的盈利潜力。Pokémon GO 的移动端贡献超过 100 亿美元，展示了 AR 技术如何扩大收入来源。

此外，社交媒体和粉丝经济放大品牌价值：X（前 Twitter）上的讨论和病毒式传播，让 Naruto（209 亿美元）和 Fist of the North Star（225 亿美元）等老牌系列重获新生。再者，华纳 的 Wizarding World（Harry Potter，377 亿美元）则通过主题公园和互动体验，转向沉浸式消费。

成功在于建构生态系统

这些业务模式的转变，表明成功特许经营权不再仅限内容创作，而是建构生态系统。之所以不久之前IP 授权到 NFT 和元宇宙应用，及至未来AI 生成内容可能进一步放大收入以及大幅降低创作成本，随著全球娱乐市场预计到 2030 年达 2.5 兆美元，这些特许经营权将继续塑造消费行为。更重要的是，无论估计如何，流行文化的经济影响已不可忽视，它不仅在娱乐大众，还驱动全球经济前进。

阮子曦