阮国恒延任金管局副总裁2年 任期将达18年

商业创科
更新时间：16:41 2026-01-09 HKT
发布时间：16:41 2026-01-09 HKT

金管局宣布，财政司司长根据外汇基金咨询委员会辖下管治委员会的建议，批准延长副总裁阮国恒的任期2年，今年8月生效。阮国恒将继续负责金管局的银行政策、监管、操守及法规事宜。

任期2028年届满

现年62岁的阮国恒负责银行政策、监管、操守及法规事宜，于2010年1月1日获委任现职至今，两年前年届正常退休年龄后已获续任2年，意味连同今次续任，将出任副总裁职务达18年。

阮国恒1996年加入金管局，出任行政处处长，其后调任不同职位，包括负责有关中国内地经济与市场发展的研究及联络工作，并在2000年调往银行监理部出任处长。阮国恒其后于2004年7月获委任为银行业拓展部助理总裁，于2005年6月出任银行监理部助理总裁，及于2008年7月调任外事部助理总裁。

