万科据报应当局要求筹备债务重组 深铁或不出手救助 2027年美元债急挫

据彭博引述消息报道，作为少数尚未违约的大型房企之一，中国万科正应监管当局要求，筹备全面的债务重组方案，此举意味著这家有国资背景的房企正一步步逼近违约边缘。报道指，监管机构近期要求万科加速改革步伐，并尽快提交重组方案。在一般情况下，启动债务重组通常会导致暂停偿债，从而构成违约。

报道引述消息称，万科面临近500亿美元的有息负债，资金压力日益加剧。若实施重组，将是中国历来规模最大的债务重组之一，同时亦释放出至今最明确的讯号，其最大股东、具国资背景的深圳地铁集团将不会出手救助。

需北京批准 债权人或面临削债

这意味著万科正在要求所有债权人同意削债（Haircut）或推迟还款，扩大了此前仅针对部分地方债务延期支付的努力。知情人士指出，情况仍可能变化，且北京方面需先批准该计划，才能提交给债权人审议。

全面的债务重组方案有助于简化与贷款机构的谈判流程，减少不同债权人团体之间的争议，对专注于稳定房地产市场而非个别企业救助的当局而言，这是合理选择。

美元债创发行以来历史新低

消息传出后，万科2027年到期的美元债价格急泻，一度下跌两美仙至约15美仙水平，创下该债券自2017年发行以来的历史新低。

对于有关消息，万科、深圳市政府、万科所在地广东省、中国住房与城乡建设部及国务院新闻办公室亦未立即回复。

万科过去数周一直为避免违约而加速行动，在深圳地铁缩减支持力度后，公司与投资者举行了一连串会议。虽然一笔境内债券的持有人给予万科30个交易日的宽限期至1月下旬，以进行进一步协商，但拒绝了万科最初提出延期12个月的请求。若在宽限期内未能达成协议，即使重组计划尚未出炉，万科仍面临违约风险。

「老臣子」执董郁亮周四请辞

万科周四（8日）公布，收到执行董事及执行副总裁郁亮的书面辞职报告。公告指，郁亮因到龄退休，申请辞去有关职务，辞职后将亦不再担任该公司任何职务，并已即日生效。

公告指，郁亮确认与董事会无任何意见分歧，而在该公告披露日，郁亮持有万科约739.5万股A股。

郁亮为「万科老臣子」，据内媒报道指他生于1965年，现年60岁。他1990年加入万科，1994年起任董事，1996年任副总经理，1999年任常务副总经理兼财务负责人，2001年他接替王石，在该年起至2018年1月任公司总裁，2017年7月至2025年1月任职董事会主席。2025年1月起，他辞任公司主席职务，由大股东深铁集团董事长辛杰接任，郁亮改任公司执行副总裁。



