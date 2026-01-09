日本伴手礼选购 香港为「重色轻友」之首 近9成会买给伴侣

在亚洲的送礼场景中，伴手礼不只是单一商品选择，而是一套因应不同人际距离而调整的社交策略。日本OMIYAGE振兴会调查发现，赠送伴手礼的价格更反映「重色轻友」的状况。数据指出，89.2%香港受访者会购买伴手礼予配偶/伴侣，而给朋友则只有86%，成为唯一相较朋友更会购买伴手礼予配偶/伴侣的地区。

而中国内地、台湾及韩国3个地区的结果则反映受访者「友情至上」，中国内地花费予配偶/伴侣和朋友，分别为93.5%及97.8%；台湾为92.6%及97.6%；韩国则为92.9%及96.4%。

亲密关系中 内地消费者愿意投入金额最多

在亲密关系中，中国内地消费者对「配偶/伴侣」最为慷慨，有24%愿意投入150至250 元；香港紧随其后（22.7%），或多或少反映受访者害怕送出的礼物过于廉价，让收礼者觉得不受重视，造成「买了又好像没买」的尴尬局面。台湾更倾向选择可被普遍接受的中高价位，以约 100至150元为主，占比21.3%；韩国消费者则显得更为谨慎，19.4%落在约50至100元， 显示即使在亲密关系中，仍会避免让礼物成为对方的心理负担。

花费500元以上比例 内地与香港居首

调查显示，66.7%内地受访者表示「每次旅行必买伴手礼」，比例高于台湾（66.4%）、香港（56.1%）及韩国（52%），成为亚洲伴手礼消费频率最高的市场。在整体花费上，内地与香港消费者预算较高，其中愿意花费超过500元的比例，内地以9.1%居首，香港以5%排名第二；台湾消费者则支出多数集中在 50至100元， 选择中等价位以确保礼物既体面又不失礼。韩国则展现高度价格敏感，花费25至50元及25元或以下的比例更是四地最高，显示其送礼时更著重谨慎与分享性，多人分享的大包装点心成为兼顾经济与礼数的实用之选，同时避免增加收礼者的心理负担。

而当被问及是否在意收礼者将伴手礼视为「时尚有品味的纪念品」时，各地受访者皆表现出高度重视。内地（99.6%）与台湾（92.8%）受访者对此最为认同，香港（约 90%）及韩国（88.7%）亦紧随其后。同样，在送礼是否能因对方喜悦而令自己开心这一问题上，内地仍以 99.3%高居榜首，94.1 的香港受访者表示十分同意，位列第二；台湾（93.7%） 与韩国（93.3%）亦绝大多数表示赞同。调查结果一致反映，伴手礼是传递幸福、强化情感连结的重要媒介，让送礼与收礼的互动充满温度与喜悦。

日本 OMIYAGE 振兴会表示，是次调查揭示，伴手礼的金额与对象选择，实际上是各地社会文化与人际哲学的缩影。无论是香港所展现的独特优先次序，还是各地消费者对收礼者感受的高度重视，均印证了赠送伴手礼是一种重要的情感沟通渠道。

相关文章：

日本调查揭99%人买手信 港人送予同事及上司比例高 远多于内地及韩国