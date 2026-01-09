马斯克xAI斥逾200亿美元建密西西比数据中心 证实明年2月启用
更新时间：15:40 2026-01-09 HKT
发布时间：15:40 2026-01-09 HKT
发布时间：15:40 2026-01-09 HKT
据路透社报道，密西西比州州长Tate Reeves周四证实，马斯克旗下AI初创公司xAI将投资超过200亿美元（约1,560亿港元）在该州绍斯黑文（Southaven）兴建一座大型数据中心。Tate Reeves亦指，生成式AI热潮推动对更大计算能量的需求。
声明指出，xAI预计该数据中心将于2026年2月正式投入运作。马斯克早于去年12月30日已宣布收购该数据中心项目，并将其命名为「MACROHARDRR」。
马斯克当时曾透露，该项目将使xAI的算力提升至2吉瓦（GW），惟当时未有披露具体投资金额及选址细节。
毗邻孟菲斯「Colossus」数据中心
据州长声明透露，新数据中心的选址邻近xAI在绍斯黑文新收购的发电厂用地，同时亦靠近公司位于田纳西州孟菲斯（Memphis）现有的数据中心。孟菲斯目前安置了xAI号称全球最大的超级电脑集群「Colossus」。
最Hit
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
2026-01-08 10:00 HKT
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
2026-01-08 14:40 HKT
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
2026-01-07 16:37 HKT