Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马斯克xAI斥逾200亿美元建密西西比数据中心 证实明年2月启用 

商业创科
更新时间：15:40 2026-01-09 HKT
发布时间：15:40 2026-01-09 HKT

据路透社报道，密西西比州州长Tate Reeves周四证实，马斯克旗下AI初创公司xAI将投资超过200亿美元（约1,560亿港元）在该州绍斯黑文（Southaven）兴建一座大型数据中心。Tate Reeves亦指，生成式AI热潮推动对更大计算能量的需求。

声明指出，xAI预计该数据中心将于2026年2月正式投入运作。马斯克早于去年12月30日已宣布收购该数据中心项目，并将其命名为「MACROHARDRR」。

马斯克当时曾透露，该项目将使xAI的算力提升至2吉瓦（GW），惟当时未有披露具体投资金额及选址细节。

毗邻孟菲斯「Colossus」数据中心

据州长声明透露，新数据中心的选址邻近xAI在绍斯黑文新收购的发电厂用地，同时亦靠近公司位于田纳西州孟菲斯（Memphis）现有的数据中心。孟菲斯目前安置了xAI号称全球最大的超级电脑集群「Colossus」。
 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
影视圈
17小时前
71岁「TVB富贵绿叶」身形再度暴瘦惹人忧 曾自爆与子疏离惨被嫌弃？
71岁「TVB富贵绿叶」身形再度暴瘦惹人忧 曾自爆与子疏离惨被嫌弃？
影视圈
6小时前
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
影视圈
19小时前
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
2026-01-08 10:00 HKT
韩国飞香港一载客284人客机飞行途中机舱内起火。 韩亚航空FB
韩亚航空惊魂｜飞香港载284人客机舱内起火 因「尿袋」自燃惹祸
即时国际
6小时前
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
生活百科
2026-01-08 14:40 HKT
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
饮食
5小时前
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
时尚购物
22小时前
《中年好声音2》单亲唱将惊传离开TVB？ 两度发文称万分舍不得：继续努力唱
《中年好声音2》单亲唱将惊传离开TVB？ 两度发文称万分舍不得：继续努力唱
影视圈
4小时前
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
饮食
2026-01-07 16:37 HKT