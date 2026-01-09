英伟达挖角Google云端高层 任命首席市场总监 强化品牌攻AI商机

全球人工智能（AI）晶片巨头英伟达（Nvidia）近日宣布，Google云端行销副总裁Alison Wagonfeld为首席市场总监，此举被视为这家矽谷巨头望进一步提升知名度。

Alison Wagonfeld在LinkedIn确认此人事变动，表示将在1月底离开Alphabet旗下的Google云端后，加入英伟达首席执行官黄仁勋的领导团队。她将负责市场营销与传讯事务，协助英伟达迎来「下一阶段成长」。总部位于加州Santa Clara的英伟达公司尚未对此事作出回应。

品牌知名度待提升

尽管英伟达已跻身全球科技龙头，但其品牌知名度与苹果（Apple）和微软（Microsoft）等知名企业仍有所差距。根据品牌咨询公司Interbrand公布的2025年全球最佳品牌排名，英伟达位列第15名。英伟达早年专注服务核心电脑玩家，市场相对小众，其英文名称亦常被误读。如今，其AI处理器带来营收飙升，一跃成为全球市值最高的公司。

助力深化英伟达市场

Alison Wagonfeld曾在Google云端任职约十年，担任行销副总裁。Google云端与亚马逊AWS、微软Azure争夺云端计算客户，并且如英伟达一样，受益于企业激增的AI投资。她在帖文中表示：「在这个变革性时刻，能从一家AI领军企业转至另一家，我感到非常兴奋。Google与英伟达拥有牢固的合作伙伴关系，期待未来继续协作。」

