国泰据报要求各部门节约开支 将进行小规模裁员

据彭博引述知情人士报道，国泰航空（293）已要求所有部门寻找节约和效率提升的方法，试图控制支出，以应付预期今年较低的业务增长。

国泰最新报12.65元，跌0.62%。

对非营运人员节约5%

知情人士表示，该航空公司正针对非营运人员寻求约5%的节约，处理总部在市场营销和行政等领域的支出，部分是为了为包括人工智能在内的投资腾出资金。

作为过程的一部分，一些部门和职位正在合并，一些员工正在重新调配。有知情人士表示，将对香港和海外员工进行小规模的裁员。国泰航空曾表示计划今年招聘3,000人，使员工总数超过2025年底的34,000人。

报道引述国泰航空发言人表示，该航空公司「致力于持续评估和完善我们的营运和组织，以确保最佳地实现我们的长期战略目标。」

彭博分析师Eric Zhu表示，随著运力增长放缓，成本纪律对国泰维持盈利能力至关重要。在外国航空公司增加运力的情况下，该集团还必须主动管理支出，以抵消乘客收益率下降带来的进一步压力。