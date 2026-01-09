国泰据报节约部门开支及小规模裁员 公司回应：积极把握三跑机遇 持续扩展业务并招募人才

据彭博引述知情人士报道，国泰航空（293）已要求所有部门寻找节约和效率提升的方法，试图控制支出，以应付预期今年较低的业务增长。

国泰最新报12.68元，跌0.39%。

对非营运人员节约5%

知情人士表示，该航空公司正针对非营运人员寻求约5%的节约，处理总部在市场营销和行政等领域的支出，部分是为了为包括人工智能在内的投资腾出资金。作为过程的一部分，一些部门和职位正在合并，一些员工正在重新调配。有知情人士表示，将对香港和海外员工进行小规模的裁员，《星岛头条》据内部消息，国泰去年已展开裁员行动。

国泰：今年招聘约3000人

国泰回应表示，积极把握三跑道系统及其他有利条件所带来的机遇，持续扩展业务并招募新人才，尤其著重于香港市场的招聘工作。该公司于2025年的员工总人数达至约34,000人，整个集团亦计划于2026年招聘约3,000人，以支持公司的长远发展。同时亦持续审视及调整公司在香港及全球其他地区的组织架构，以确保其切合集团业务发展所需。拥有一个高效且具执行力的团队，将有助国泰在竞争激烈且瞬息万变的外围环境中保持稳健与灵活性。国泰又表示，致力于持续评估及优化业务运作及组织架构，以确保能实现公司的长远策略目标。

彭博分析师Eric Zhu表示，随著运力增长放缓，成本纪律对国泰维持盈利能力至关重要。在外国航空公司增加运力的情况下，该集团还必须主动管理支出，以抵消乘客收益率下降带来的进一步压力。