马斯克旗下xAI第三季亏损扩至600亿 力谷AI机械人软件项目Macrohard

据彭博审阅内部文件报导，马斯克旗下的AI初创公司xAI在兴建数据中心、招募人才及开发软体方面投入巨额，导致亏损持续上升。内部文件显示，截至2025年9月底的首三季度，xAI已录得78亿美元（约608.4亿港元）净亏损。公司管理层向投资者透露，目前的亏损是为了换取「逃逸速度」（Escape Velocity）般的增长，长远目标是建立名为「Macrohard」的纯AI软件生态，并最终用于驱动Tesla人型机械人Optimus。

文件显示，这家快速增长的AI初创公司在2025年首九个月内，已消耗78亿美元现金。管理层表示，正迅速动用近期融资资金，目标是构建自给自足的AI，并最终用于驱动Tesla Optimus人形机器人，以取代人类劳动力。xAI目前的核心焦点是全速构建AI代理及其他软件，这些产品将汇入被称为「Macrohard」的项目。

另外，高层亦指，xAI拥有继续积极投入的必要资源。文件更借用航天动力学术语，将AI的急速增长形容为「逃逸速度」，这也是马斯克常用于形容SpaceX等旗下公司增长速度的词汇。

首三季收益逾2亿美元 远低于年度目标

营收方面，截至2025年9月30止的第三季，收入按季接近翻倍至1.07亿美元。虽然首三季累计销售额超过2亿美元，且第三季毛利由前一季的1,400万美元增至6,300万美元，但仍与去年6月向投资者提出的5亿美元年度营收目标相差甚远。

尽管营收向好，但xAI的亏损仍在扩大。截至9月，公司录得息税折旧摊销前盈利（EBITDA）亏损达24亿美元，这一亏损数字亦高于公司此前预计的全年22亿美元EBITDA亏损。

新一轮融资200亿美元 可支撑一年以上

为了支撑庞大的资本开支，xAI Holdings（xAI及社交平台X的母公司）早前完成新一轮200亿美元的融资，投资方包括Nvidia、Valor Equity Partners及卡塔尔投资局，推动公司估值达到2,300亿美元。据悉，xAI目前每月的投资支出仍低于10亿美元，新一轮资金预计将支撑未来一年以上的公司营运。

