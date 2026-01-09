Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒生私有化｜上环找换店起家 纪念品成港人回忆

更新时间：10:28 2026-01-09 HKT
发布时间：10:28 2026-01-09 HKT

恒生银行作为本港战后首间上市银行，早于1933年以小型找换店形式于上环永乐街70号开业，后发展成现时市值逾2800亿元的大银行。不少市民都表示「人生在银行开第一个户－就系恒生」，而早年该行赠送的各类钱罂、「红簿仔」等纪念品，至今仍在二手市场有价有市，足见恒生对许多港人而言不仅是银行，更承载着深厚情意结。

老一辈港人常赞恒生是最具人情味的银行，昨日到场的小股东钟生亦表示，早年间走进恒生银行「好似返咗屋企」，即便不常光顾，职员也能准确叫出他的姓氏，其他银行难以比拟，惟近年「差咗少少」。

该行早期赠予客户的纪念品，不仅是港人的集体回忆，在二手市场更成为热门收藏。据二手网站显示，过去开户赠送的各式钱罂，大部分价格从百元到上千元不等，而部分稀有款的武士钱罂及企鹅钱罂叫价甚至逾万元。此外，二手网站上恒生纪念品的种类多样，恒生财神年画、生肖金饰纪念品均可见到，且保存完好，可见其在港人心中的历史地位。

60年代爆挤提风波 汇丰入主

恒生银行的前身恒生银号，在1933年3月3日由林炳炎、何善衡、梁植伟和盛春霖四人创立，以小型找换店形式于上环永乐街70号开业，随后开展商业银行业务，并逐渐壮大成为香港主要华资银行之一。上世纪60年代华资银行因过度放贷及地产市场泡沫爆破陷入困局，该行亦爆挤提风波，其后汇丰以5100万元入主，成为汇丰集团成员，但保持独立营运，于1972年始在港正式上市。目前恒生业务范围广泛，其中1969年编制的「恒生指数」，更成为反映香港股市走势的重要指标，「恒生」品牌已深入民心。

