信保局办环球经贸研讨会 AI应用及环保产品需求大 出口前景仍乐观

香港出口信用保险局今日（8日）举办2026环球经贸前瞻研讨会，吸引逾 150位不同行业的香港出口商参与。香港信保局咨询委员会主席陈瑞娟表示，在贸易市场充满不确定性下，出口商无可避免面对不同压力，但去年香港商品整体出口保持强劲，港商依然敢于创新和迎难而上，积极拓展中国内地、东盟及中东等新兴市场，同时提升价值链及加强管理跨国供应链，巩固与拓展传统欧美市场业务，正好展现港商韧性及灵活变通。

2026年充满挑战又机遇处处

陈瑞娟又指，2026年将会是充满挑战而又机遇处处的一年，亦是香港信保局成立60周年，该局将继续支持香港出口贸易的可持续发展，同时亦会支援内地企业「出海」，为香港经济注入新动能。

香港贸易发展局研究副总监赵永础亦表示，尽管受美国贸易政策的不确定性影响，但强劲的基础需求、特别是与人工智能应用相关的科技产品及环保产品，仍然为全球市场注入动力。他续指，全球保护主义措施不容忽视，但只要能够灵活应对市场环境，2026年出口前景仍然乐观可期。

中国料保持韧性 港经济续改善

环球经济展望方面，星展银行（香港）高级副总裁及策略师谢家曦指出，作为「十五五」规划的开局之年，预期中国经济将保持韧性，在中美贸易休战的背景下，出口表现有望维持稳定，「反内卷」行动亦有助于稳定通胀，预期将有更多支持性政策出台。同时，香港经济预料将继续改善。香港在内地、东盟及中东之间的转口贸易正逐步提速，消费及旅游行业亦开始复苏。在资金流入的支持下，资产市场表现保持稳健。

未来12个月美元或受压

渣打银行（香港）财富方案投资策略主管陈正荦则表示，2026年在美国联储局持续减息、德国与中国内地财政刺激措施，以及部分新兴市场货币宽松政策下，环球经济有望实现软著陆。他预期，在未来12个月，美元结构性支持逐渐减弱，美国与其他经济体利差收窄，或对美元构成压力。

