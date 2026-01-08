蚂蚁阿福推出半年月活跃用户3000万 七成内地医生推荐病人用AI健康服务

蚂蚁集团表示，旗下AI原生健康应用「蚂蚁阿福（AQ）」，自去年6月推出以来，截至2026年1月，累计拥有3000万名月度活跃用户（MAU），每日解答超过1000万个健康提问。蚂蚁阿福在中国公共卫生媒体《生命时报》调查中，成为最多受访医生推荐使用的平台。

蚂蚁阿福引述《生命时报》的调查结果，该调查访问约500名中国内地医院医生，显示逾70%受访医生会向大众推荐使用AI医生服务，以解答日常基础健康疑问。

健康解答、用药咨询等四大场景宜用AI

报告指，受访医生认为，健康问题解答、报告解读、饮食运动指导以及用药咨询，是最适合使用AI医生的四大场景。除了面向病人，调查发现超过60%受访医生，已经利用AI医生服务来协助他们工作，逾90%对AI医生的未来发展感乐观。

蚂蚁阿福化医生临床经验成「AI分身」

蚂蚁阿福指，跟已全国多位顶尖医生合作，将其临床经验训练成「AI分身」，在平台上提供免费咨询服务。该平台指，这些AI智能体（AI Agent）负责解答用户常见及例行性的健康问题，让医生能专注于更复杂的病例，而蚂蚁阿福于2025年上的名医「AI分身」累计解答2700多万个健康咨询。

不提供医疗诊断 仍可大量处理提问

蚂蚁阿福续指，即使其并不提供医疗诊断，也不会替代真人医生专业，但受访医生普遍认同AI医生服务能跨越时间和地域限制，高效处理大量病人提问。调查中，受访者指出，AI系统能运用广泛医疗知识，处理大量查询，并且耐心回应，有助缓解病人焦虑，尤其是处理日常和重复性的提问。