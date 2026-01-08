PayMe遭私隐专员公署调查 汇丰回应：仅属「循规审查」 强调没违反任何条例

【PayMe/汇丰】香港私隐专员公署据报正在调查汇丰（005）旗下PayMe应用程式早期用户可能面临的风险。汇丰银行回复《星岛头条》指，私隐专员公署曾联络该集团进行循规审查，汇丰强调无收到任何机构指PayMe违反任何私隐条例，至于香港私隐专员公署于截稿前未有回复。

所谓「循规审查」，即指私隐专员公署针对特定组织或个人是否遵守相关法规、政策或标准的检查与评估过程，目的在于确认其合规性。如机构已采取所有合理而切实可行的步骤，便不属违规。

据本地传媒引述香港私隐专员公署指出，这项合规审查将「调查所有相关问题」，包括旧用户隐私的脆弱性，以及应用程式内提示的必要性，并指银行必须确保预设提供最高等级的隐私保护。

PayMe用户可自由更改私隐设定

PayMe是香港最大电子支付平台之一，服务全港超过10万家本地及线上商户。汇丰回应时提到，PayMe自推出起，用户一直可于App内自由更改其私隐设定；由2019年开始，所有新注册PayMe用户的私隐设定更已预设为「不公开」，除非用户更改设定，否则其交易记录将不会被看见。

另外，该更新推出时，亦有向所有用户发出电邮通知，以助用户了解其私隐设定的选项，并根据自身需求随时更改设定。

