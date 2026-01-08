Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

PayMe遭私隐专员公署调查 汇丰回应：仅属「循规审查」 强调没违反任何条例

商业创科
更新时间：15:41 2026-01-08 HKT
发布时间：15:41 2026-01-08 HKT

【PayMe/汇丰】香港私隐专员公署据报正在调查汇丰（005）旗下PayMe应用程式早期用户可能面临的风险。汇丰银行回复《星岛头条》指，私隐专员公署曾联络该集团进行循规审查，汇丰强调无收到任何机构指PayMe违反任何私隐条例，至于香港私隐专员公署于截稿前未有回复。

所谓「循规审查」，即指私隐专员公署针对特定组织或个人是否遵守相关法规、政策或标准的检查与评估过程，目的在于确认其合规性。如机构已采取所有合理而切实可行的步骤，便不属违规。

据本地传媒引述香港私隐专员公署指出，这项合规审查将「调查所有相关问题」，包括旧用户隐私的脆弱性，以及应用程式内提示的必要性，并指银行必须确保预设提供最高等级的隐私保护。

PayMe用户可自由更改私隐设定

PayMe是香港最大电子支付平台之一，服务全港超过10万家本地及线上商户。汇丰回应时提到，PayMe自推出起，用户一直可于App内自由更改其私隐设定；由2019年开始，所有新注册PayMe用户的私隐设定更已预设为「不公开」，除非用户更改设定，否则其交易记录将不会被看见。

另外，该更新推出时，亦有向所有用户发出电邮通知，以助用户了解其私隐设定的选项，并根据自身需求随时更改设定。

相关文章：

PayMe迁移至AWS 缩短事故解决时间 提升欺诈侦测
 

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
7小时前
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
饮食
2026-01-07 16:37 HKT
恒生私有化｜恒生小股东亲自到场表决 直言不满出价 打乱退休规划 「原本打算揽到死𠮶日」
恒生私有化｜恒生小股东亲自到场表决 直言不满出价 打乱退休规划 「原本打算揽到死𠮶日」
投资理财
3小时前
疑偷精品下场惨淡 旺角动漫店发相寻人 意外曝光女贼靓样 网民齐堕美人计：咁靓女就算啦｜Juicy叮
疑偷精品下场惨淡 旺角动漫店发相寻人 意外曝光女贼靓样 网民齐堕美人计：咁靓女就算啦｜Juicy叮
时事热话
6小时前
立法会主席选举 李慧琼以5票险胜陈振英成功当选 承诺邀官员定期介绍政策进度
01:35
立法会主席选举｜李慧琼以5票险胜陈振英 承诺邀官员定期介绍政策进度
政情
4小时前
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
《寻秦记》配角已转行做餐饮业 被同事当面掟毛巾 卑微捧餐叹：今时今日做餐饮仲辛苦啊
影视圈
20小时前
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
港漂退租遭业主「地毯式」验楼 无收据下索赔逾1.4万「洗衣机崩花都计」律师教3招减争议
楼市动向
11小时前
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
影视圈
2026-01-07 16:30 HKT
7-Eleven大折日回归！7-11便利店全单8折 Häagen-Dazs/可乐/薯片/金象米$6.4起
7-Eleven大折日回归！7-11便利店全单8折 Häagen-Dazs/可乐/薯片/金象米$6.4起
时尚购物
5小时前
60岁「国际巨星」老婆文武庙拜神行头吓亲网民 简约打扮竟值百万 结婚近廿年坚持不生育
60岁「国际巨星」老婆文武庙拜神行头吓亲网民 简约打扮竟值百万 结婚近廿年坚持不生育
影视圈
23小时前