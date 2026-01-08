PayMe遭私隐专员公署「循规审查」 检查旧版本漏洞 汇丰：没违反任何条例

【PayMe/汇丰】香港私隐专员公署据报正在调查汇丰（005）旗下PayMe应用程式早期用户可能面临的风险。汇丰银行回复《星岛头条》指，私隐专员公署曾联络该集团进行循规审查，汇丰强调无收到任何机构指PayMe违反任何私隐条例。

私隐专员公署表示，已根据既定程序主动展开循规审查，检视所有相关情况，包括对2019年之前注册的旧有用户而言，流动应用程式的私隐保障是否存在漏洞，以及透过流动应用程式向用户作出提示的必要性。

旧用户交易纪录或被人看见

公署指出，根据初步资料显示，2019年之前注册的用户如没有把「谁可以看见由您付款的交易？」以及「谁可以看见别人付款给您的交易？」的私隐设定由「所有朋友」更改为「不公开」，其交易纪录可能被其他用户看见。

公署建议如旧有用户不希望其交易纪录被其他用户看见，可于流动应用程式按照以下步骤更改有关设定：

前往「设定」，然后选择「应用程式设定」，以找到相关「预设私隐设定」选项， 选择「预设私隐设定」，在「谁可以看见由您付款的交易？」选择「不公开」，以及「谁可以看见别人付款给您的交易？」选择「不公开」。

同时，为保障用户的个人资料私隐，公署亦已经向相关资料使用者作出以下建议：

流动应用程式的服务提供者应根据「预设私隐模式」原则，在预设设定中启用最高级别的私隐保护，并要求用户在降低私隐程度的设定时，例如允许其他用户阅览其个人资料时，作出刻意且知情的选择；及 流动应用程式的服务提供者应采取适当措施，确保所有用户知悉其权利及可更改私隐设定的选项。

倘被查机构采用可行步骤不属违规

所谓「循规审查」，即指私隐专员公署针对特定组织或个人是否遵守相关法规、政策或标准的检查与评估过程，目的在于确认其合规性。如机构已采取所有合理而切实可行的步骤，便不属违规。

据本地传媒引述香港私隐专员公署指出，这项合规审查将「调查所有相关问题」，包括旧用户隐私的脆弱性，以及应用程式内提示的必要性，并指银行必须确保预设提供最高等级的隐私保护。

PayMe用户可自由更改私隐设定

PayMe是香港最大电子支付平台之一，服务全港超过10万家本地及线上商户。汇丰回应时提到，PayMe自推出起，用户一直可于App内自由更改其私隐设定；由2019年开始，所有新注册PayMe用户的私隐设定更已预设为「不公开」，除非用户更改设定，否则其交易记录将不会被看见。

另外，该更新推出时，亦有向所有用户发出电邮通知，以助用户了解其私隐设定的选项，并根据自身需求随时更改设定。

