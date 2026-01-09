宜家推新店型迎击电商价格战 破格任命非瑞典籍舵手 逾65亿购「森林」稳供应链

全球零售业正经历前所未有的洗牌，拥有逾80年历史的平价家私「老大哥」、瑞典巨头宜家家居（IKEA），也面临Amazon、阿里巴巴（9988）旗下天猫，以至Shein等电商所掀起的价格战冲击。集团现时正进行大规模战略重整，不仅打破数十年传统，由非瑞典裔人士执掌最高领导层，更豪掷7.2亿欧元（逾65亿港元）收购位于波罗的海的森林以稳固供应链，试图在数码洪流中筑起护城河。此外，宜家近年已尝试在人口较少城镇开设新店型，并于大型门市实行一种新的混合模式，以拓展线上服务。

受累关税成本增 利润下降26%

综合媒体报道，宜家一直坚持减价策略，吸引手紧的消费者，并在竞争激烈的市场中扩大市占率，但这一策略也让企业付出了显著代价。在美国关税影响导致成本上升的情况下，截至去年8月底，集团营业利润按年急跌26%至17亿欧元，年收入亦由265亿欧元降至263亿欧元，全球门市销售额连续第二年下滑，由451亿欧元降至446亿欧元。

麦肯锡资深合伙人Clarisse Magnin直言，市场游戏规则已彻底改写，「电商平台大规模地整合了采购、物流和客户覆盖面，即使是最大的老牌企业，也不得不面对冲击」。

波兰籍CEO今年1月起上任

为应对这场被内部员工称为「宜家史上最大转型」的变革，集团打破了数十年的不成文规定，由非瑞典籍CEO掌舵，其中包括波兰籍的Jakub Jankowski在今年1月1日正式接任Inter IKEA Group行政总裁。至于负责营运全球大多数门店的宜家母公司Ingka Group，则由西班牙籍的Juvencio Maeztu掌舵。

大型门店转型 拓展线上业务

此外，宜家的改革主要集中在扩大产品线，拉近门市与顾客距离，以及加快配货速度等。回顾过去数十年的扩张路径，宜家通常先在纽约及巴黎等大城市的郊区开设大型门市，待市场成熟后再逐步向市中心渗透。不过，近年宜家已尝试在人口约10万至20万的中型城镇，开设名为 「Lada」（瑞典语意为「谷仓」）的新店型。至于现有大型门店则转型为「混合模式」，既是陈列室，也是支援线上订单的物流中心。

Juvencio Maeztu强调，实体门店仍是宜家品牌体验的核心支柱。但面对天猫及Shein等纷纷跨界拓展家居用品与家具业务的电商竞争者，正计划推行更激进的定价策略，实施严格成本控制，并加速拓展全渠道融合模式，以巩固市场优势。Jakub Jankowski亦明确表示，将致力于让产品更实惠，目标是将价格恢复到疫情前水平，以挽回饱受通胀之苦的消费者。

增中欧和东欧投资 保木材供应

另一方面，宜家转型战略的另一关键是确保核心原材料——木材的稳定供应。受俄乌战争影响，宜家被迫切断俄罗斯和白俄罗斯的木材供应，而为了填补缺口并掌控原材料定价权，集团加大了在中欧和东欧的投资。

去年10月，Ingka Group旗下资产管理公司斥资7.2亿欧元，从瑞典林业协会Södra手中收购位于拉脱维亚和爱沙尼亚共15.3万公顷的林地资产，令宜家家居拥有的自有林地总面积突破33万公顷，一跃成为波罗的海地区最大的私人森林拥有者之一。有分析认为，宜家此举意在通过供应链垂直整合，以对冲地缘政治冲突带来的供应链风险，同时缓解原材料价格波动对利润的侵蚀。

推「再创低价」计划 力谷消费者喜爱产品

零售市场竞争的核心焦点，正转向更高性价比与更亲民价格。宜家近年亦推行「再创低价」计划，试图以更具吸引力的价格留住消费者，其中宜家中国在新财年投入1.6亿元（人民币，下同 ）聚焦和推广150款「再创低价」产品。另外，宜家中国日前公布，2月2日起将停运7间内地门市，未来将从规模扩张转向精准深耕，计划两年内开设逾10家小型门市，并加强线上布局。

宜家推行「再创低价」计划后，有关策略的市场反响已初步显现在社交平台上。有港人消费者分享宜家购物体验时表示，一套仅售39.9港元的连盖食物盒「好抵买」；亦有台湾顾客对新产品赞不绝口，称「除了可爱已经没有别的形容词」，印证了平价且兼具设计感的商品仍具备强劲市场吸引力。

另据内媒《第一财经》报道，宜家中国透露2026财年计划推出超过1,600件家具及家居新品及23个新品系列等，并将在新财年投入1.6亿元，聚焦和推广150款「再创低价」产品，其中70%的投资，将集中在最受消费者喜爱的畅销产品上。在过去两个财年，宜家中国已累计投资6.73亿元，以推出更多「再创低价」产品。

