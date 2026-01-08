Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

加烟税最影响低下阶层｜周显

加烟税减低吸烟率，在经济学的理论上，是经济诱因逼使部分市民无法购买该类产品，这毫无疑问最影响低下阶层，皆因中上阶层可以负担高烟价。但政府没有安排足够的戒烟配套，有烟瘾的低收入阶层，唯一的选择，也是没有选择的选择，只有被逼转投黑市，购买低质素的私烟「顶瘾」。

很多人转食廉价私烟

笔者早前与一个报纸档婆婆闲聊，问她烟仔生意如何，婆婆无奈地说，加烟税后很多熟客转食廉价私烟，但私烟质素欠佳，甚至有烟仔不知是否混入火药，竟然轻微爆炸，吓了烟民一大跳。

她的熟客坦言，廉价私烟味道欠佳更加「啃喉」，相信对身体更差，但年纪老，烟瘾长，一时间又无法戒烟，完税香烟太贵又买不起，只能「硬食」廉价私烟。

政府高官每月几十万人工，自然不能理解低下阶层的苦况。2023及2024年，政府两度加烟税，令烟价飙升7成。除此之外，政府又禁售电子烟等另类吸烟产品，基层市民只能被逼转食私烟，面对的是更高的经济负担，以及更大的健康隐患。

周显
 

