特朗普称禁止大型机构投资者购买独幢住宅 黑石等住房相关股急跌

美国总统特朗普周三在社交媒体上表示，将立即采取措施禁止大型机构投资者购买更多独幢住宅，以促进住房可负担性，消息导致多只住房相关股下跌，其中主要投资住宅房地产的私募股权公司黑石集团（BX）周三急跌5.6%、房屋建筑材料公司Builders FirstSource Inc.（BLDR）亦跌5.6%，房屋建筑商PulteGroup Inc.（PHM）则跌逾3%。

未有提供具体细节

据外媒报道，特朗普将要求国会把禁止机构投资者购买独幢住宅的提案写入法律，但未有提供具体细节。特朗普又称，将在本月晚些时候于达沃斯世界经济论坛上发表讲话，届时会讨论有关议题及其他降低生活成本的举措。

分析质疑措施成效

不过，报道引述Integrity Asset Management投资组合经理Joe Gilbert指出，「我们怀疑这些措施能否得到有效执行」；其次，虽然住宅机构买家数量有所增长，但他们并非边际买家，即使短期内会对房价构成不利影响，但不认为足以解决购房者的负担能力问题。

B Riley Wealth首席市场策略师Art Hogan则表示，总统没有任何缓冲空间来控制自己内心想法，对市场来说非常危险，因为市场很难学会如何应对这一过程。

