内地据报要求科企暂停订购Nvidia H200晶片 彭博：最早本季批准部份进口

据外媒引述消息报道，中国政府本周要求部分中国科技公司暂停订购英伟达（Nvidia）的H200晶片，并尽可能采购国产AI晶片，以减少对美国晶片依赖，以及防止中资科技公司在政策明朗前急于囤积美国晶片。不过，据彭博引述消息报道，中国计划最早于本季批准部份英伟达H200晶片的进口，允许内地企业从英伟达购买该晶片用于特定商业用途。英伟达（NVDA）周三股价升1%，收报189.11美元。

禁止用于军事及敏感政府机构等

报道引述消息指出，出于安全考虑，H200晶片将被禁止用于军事、敏感政府机构、关键基础设施和国有企业，与中国政府对苹果公司设备和美光科技晶片等外国产品采取的类似措施如出一辙。

此外，如果这些机构仍然申请使用该组件，他们的申请将逐案审查。

黄仁勋形容中国市场需求强劲

值得留意的是，英伟达财务总监Colette Kress早前在美国消费电子展期间的分析师会议上表示，已提交向中国出口H200晶片的许可申请，目前正由美国政府审视并决定下一步行动。黄仁勋更形容，中国市场的需求相当强劲。

相关文章：部份亚洲银行家据报担心涉晶片和中国融资 或面临美国严格审查