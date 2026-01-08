OpenAI推ChatGPT Health 具分析检验等功能 另预留10%股权作员工奖励

OpenAI宣布推出一项名为「ChatGPT Health」的新功能，可让使用者分析医疗检验结果、预约医生，以及寻求饮食与运动建议，为该公司进军医疗保健领域的最大动作。另一方面，据外媒引述消息报道，OpenAI去年秋季预留相当于10%股权的员工股票奖励池，并已向员工发放800亿美元的已归属股权，连同员工股票奖励池，合计约占总股本26%。

新功能可连结电子病历

据外媒报道，ChatGPT Health的设计可用作提供健康与健身资讯，但不会做出正式诊断。有关新功能可连结电子病历、穿戴装置与健康应用程式，例如Apple Health和MyFitnessPal。OpenAI表示，初期将允许用户注册加入等候名单以试用产品，未来几周则会扩大开放。

引发隐私与安全风险疑虑

报道又指，越来越多科技公司瞄准利润丰厚的医疗保健市场，认为AI 技术能分析使用者健康数据，并提供个人化医疗建议；不过，这些措施也引发一些疑虑，担心AI处理敏感资料及提供建议时，带来隐私与安全风险。

强调辅助医生 不是取代医生

OpenAI指出，目前每周已有超过2亿人向ChatGPT询问健康问题，并指过去两年已咨询超过260位医师，改善健康功能。此外，公司计划将健康对话与其他功能隔离，并加强隐私保护。该团队又强调，有关服务是用来辅助医生，而不是取代医生。

OpenAI应用程式部门行政总裁Fidji Simo在周三一场简报会上表示，「医生时间有限，无法花太多时间了解所有状况，也没时间用你能理解的方式解释，但AI没有这些限制」。