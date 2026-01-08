部份亚洲银行家据报担心涉晶片和中国融资 或面临美国严格审查

随着中美争夺AI主导权角力升级，据彭博引述消息报道，部份亚洲银行家开始担心，为那些使中国终端用户能够远程使用美国先进晶片的融资交易可能会惹来麻烦。

内部开始讨论风险及回报

报道指出，至少9位来自跨国银行的银行家私下表示，自己所属机构曾经为此类交易提供融资或推介，可能会受到牵连，并面临美国更严格的审查。同时，一些交易和推介方案已经引发了公司内部辩论，以讨论风险及回报是否值得。

报道又引述部份知情人士指出，在这些担忧下，尽管摩根大通的银行家努力了数月，但仍有一笔交易未能取得实质进展。另有一些知情人士表示，去年底一家西方银行亦因一家马来西亚数据中心营运商与中国有关联，因而拒绝为其提供融资。

报道提到，美国政府限制英伟达（Nvidia）向中国企业出售高端AI晶片，导致一些企业不能直接购买硬件，但它们可以通过位于中国境外的数据中心合法使用这些硬件。