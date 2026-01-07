萝卜快跑获准杜拜全无人驾驶测试 当地营运基地启用

百度（9888）宣布，旗下自动驾驶出行服务平台萝卜快跑，正式获得杜拜道路与交通管理局（RTA）颁发全无人驾驶测试许可，允许其在无安全驾驶员的情况下进行全自动驾驶车辆测试，意味著百度将成为首个获杜拜全无人驾驶测试许可的企业.同日，萝卜快跑在海外建设的首个无人驾驶一体化运营基地，即杜拜Apollo Go Park正式启用。百度指出，上述许可的颁发将为2026年第一季度萝卜快跑启动全无人商业化运营，打开了关键的准入通道。

百度首个运营基地启动

据百度介绍，杜拜Apollo Go Park占地2,000平方米，该运营基地整合了智慧道路基础设施、充电和维护设施以及相关技术，随著萝卜快跑与RTA计划把当地的全无人驾驶车队规模将扩充至1,000辆以上，该基地将成为中东地区首个能够支持全无人车队规模化运营的「智慧中枢」。

杜拜道路与交通管理局（RTA）总干事、执行董事会主席马塔尔·阿尔·塔耶尔（H.E. Mattar Al Tayer）出席开幕式时表示，萝卜快跑在中国以外的首个运营基地落地杜拜并投入使用，反映了全球领先企业对杜拜先进监管环境及智慧基础设施的强烈信心。同时此次全无人测试许可的颁发，标志著杜拜与萝卜快跑共同推动自动驾驶技术迈入全无人新阶段，是杜拜智慧出行战略的关键里程碑。

百度集团副总裁、百度智能驾驶事业群组总裁王云鹏亦表示，杜拜拥有世界领先的交通基础设施、极具前瞻性的政策环境，以及公众对创新科技的高度接纳，为无人驾驶技术的规模化落地提供了最佳土壤，期待与RTA及本地伙伴开展更深入的战略协作。

萝卜快跑的覆盖城市数量达22座

资料显示，2025年7月，RTA已向萝卜快跑颁发了杜拜首张自动驾驶测试许可证，以及首批50张自动驾驶测试牌照。自8月起，萝卜快跑的50辆RT6自动驾驶车辆已在杜拜指定区域的公开道路上展开测试。截至2025年10月31日，萝卜快跑的全球覆盖城市数量已达到22座，每周平均全无人自动驾驶营运订单超过25万单，全球累计服务单量超过1,700万单。