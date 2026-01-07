富途租太古广场4.2万呎办公室 隔两年再扩张 香港职位拟再增50%

富途证券国际（⾹港） 近年除了积极开新实体铺外，最新宣布将于⾹港核⼼商业区的⾦钟太古广场租赁全新办公空间，以作为业务拓展枢纽。连同现有的现有办公空间，富途在港办公室总⾯积将扩展⾄逾7万平⽅呎，是现时规模的2.3倍。另外，富途亦将加快本地⼈才招募与培训计划，预计未来两年在⾹港的职位数量将增加50%。

新办公室⾯积达4.2万平⽅呎

富途公布，富途新办公室邻近多家本地及国际⾦融机构，⾯积达4.2万平⽅呎，连同现有办公空间，总⾯积将扩展⾄逾7万平⽅呎，是现时规模的2.3倍。扩展办公室的行动将为公司提供更灵活的营运空间，并⽀援其在⾦融科技、资产管理、Web 3.0及全球业务拓展等领域的⻑远发展。

富途拟未来两年在港职位将增加50%

随著办公室规模扩⼤，富途亦指，将加快本地⼈才招募与培训计划，预计未来两年在⾹港的职位数量将增加50%，涉及技术研发、产品设计、财富管理、Web3.0、⾵险管理及市场营运等多个范畴。该公司期望新办公室不仅成为业务运作的核⼼，更成为汇聚创新思维与推动本地⾦融科技发展的重要枢纽。

富途将向科大捐款3000万元

富途同时宣布，将向⾹港科技⼤学捐款3000万元，⽀持科研及⼈才培育，此项捐款中2000万元将⽤于⽀持⾹港科技⼤学的科研项目，推动创新研究成果转化为实际应⽤；1000万元则⽤作设⽴富途奖学⾦，⿎励精益求精、勇于创新的优秀学⽣。

富途控股首席财务官陈宇表示，是次扩充香港办公室，充分体现富途对香港市场的长远承担，亦为未来团队及业务发展奠下坚实基础。同时捐款⽀持⾹港科技⼤学科研及设⽴富途奖学⾦，则希望从⼈才根源出发，推动本地⾦融科技与创新科研发展。

富途2024年才将办公室搬至统一中心34楼全层

翻查资料显示，富途于2024年4月就曾扩大现有的金钟统一中心的办公室。当时富途将办公室搬至统一中心34楼全层，以代替旧址统一中心13楼提供日常客户服务，而34楼的面积约2万呎，启用后富途在港总办公面积增加了80%。