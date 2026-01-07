Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

富途租太古广场4.2万呎办公室 隔两年再扩张 香港职位拟再增50%

商业创科
更新时间：18:47 2026-01-07 HKT
发布时间：18:47 2026-01-07 HKT

富途证券国际（⾹港） 近年除了积极开新实体铺外，最新宣布将于⾹港核⼼商业区的⾦钟太古广场租赁全新办公空间，以作为业务拓展枢纽。连同现有的现有办公空间，富途在港办公室总⾯积将扩展⾄逾7万平⽅呎，是现时规模的2.3倍。另外，富途亦将加快本地⼈才招募与培训计划，预计未来两年在⾹港的职位数量将增加50%。

新办公室⾯积达4.2万平⽅呎

富途公布，富途新办公室邻近多家本地及国际⾦融机构，⾯积达4.2万平⽅呎，连同现有办公空间，总⾯积将扩展⾄逾7万平⽅呎，是现时规模的2.3倍。扩展办公室的行动将为公司提供更灵活的营运空间，并⽀援其在⾦融科技、资产管理、Web 3.0及全球业务拓展等领域的⻑远发展。 

富途拟未来两年在港职位将增加50%

随著办公室规模扩⼤，富途亦指，将加快本地⼈才招募与培训计划，预计未来两年在⾹港的职位数量将增加50%，涉及技术研发、产品设计、财富管理、Web3.0、⾵险管理及市场营运等多个范畴。该公司期望新办公室不仅成为业务运作的核⼼，更成为汇聚创新思维与推动本地⾦融科技发展的重要枢纽。

富途将向科大捐款3000万元

富途同时宣布，将向⾹港科技⼤学捐款3000万元，⽀持科研及⼈才培育，此项捐款中2000万元将⽤于⽀持⾹港科技⼤学的科研项目，推动创新研究成果转化为实际应⽤；1000万元则⽤作设⽴富途奖学⾦，⿎励精益求精、勇于创新的优秀学⽣。 

富途控股首席财务官陈宇表示，是次扩充香港办公室，充分体现富途对香港市场的长远承担，亦为未来团队及业务发展奠下坚实基础。同时捐款⽀持⾹港科技⼤学科研及设⽴富途奖学⾦，则希望从⼈才根源出发，推动本地⾦融科技与创新科研发展。 

富途2024年才将办公室搬至统一中心34楼全层

翻查资料显示，富途于2024年4月就曾扩大现有的金钟统一中心的办公室。当时富途将办公室搬至统一中心34楼全层，以代替旧址统一中心13楼提供日常客户服务，而34楼的面积约2万呎，启用后富途在港总办公面积增加了80%。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
影视圈
21小时前
60岁「国际巨星」老婆文武庙拜神行头吓亲网民 简约打扮竟值百万 结婚近廿年坚持不生育
60岁「国际巨星」老婆文武庙拜神行头吓亲网民 简约打扮竟值百万 结婚近廿年坚持不生育
影视圈
2小时前
被呃3万拒醒觉！深水埗手机店主苦战堕骗局两婆婆 最后「咁做」全网叫好｜Juicy叮
被呃3万拒醒觉！深水埗手机店主苦战堕骗局两婆婆 最后「咁做」全网叫好｜Juicy叮
时事热话
5小时前
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
时事热话
8小时前
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案 官方有回应｜Juicy叮
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案 官方有回应｜Juicy叮
时事热话
8小时前
油麻地男子遇「按摩女」街头搭讪 上房脱剩底裤 2分钟遭偷走裤袋金链
00:51
油麻地男子遇「按摩女」街头搭讪 上房脱剩底裤 2分钟遭偷走裤袋金链
突发
4小时前
连锁酒楼饮茶街坊价优惠！早午茶点心$13.8 烧味饭/濑$19.8 星期一至日都有
连锁酒楼饮茶街坊价优惠！早午茶点心$13.8 烧味饭/濑$19.8 星期一至日都有
饮食
6小时前
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
曾志伟无官一身轻公然爆料？「指责」男星剧集令TVB陷危机：争啲搞到啲股票冧咁滞
影视圈
3小时前
陈百祥自称提携佘诗曼 惊爆四届视后家事：得我知边个系佢老窦 曾积怨阿佘被公然「问候」
陈百祥自称提携佘诗曼 惊爆四届视后家事：得我知边个系佢老窦 曾积怨阿佘被公然「问候」
影视圈
2026-01-06 16:03 HKT
独家｜「鬼油站」高调卖广告半价有礼送 《星岛》放蛇直击加油装置简陋防火零设防
突发
11小时前