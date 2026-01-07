IKEA宜家中国关闭内地7间分店 两年内另开设逾10家小型门市

IKEA宜家中国宣布，今年2月2日起将停运7间门市，包括宜家上海宝山商场、宜家广州番禺商场、宜家天津中北商场、宜家南通商场、宜家徐州商场、宜家宁波商场和宜家哈尔滨商场，并同时计划两年内开设逾10家小型门市，包括分别将于今年2月及4月开业的宜家东莞商场，以及北京通州商场。

宜家中国：零售业正值前所未有转型

宜家中国指出，面对全球经济不确定、数码化浪潮及消费者行为变化，零售业正经历前所未有的转型。宜家持续评估业务组合，以便更贴近顾客需求。

主动转型非「无法继续经营」

宜家中国又解释，此次调整并非意味相关门市「无法继续经营」，而是宜家以优化成本、提升效率、重新配置资源为核心所做出的主动转型。

该企称，当地顾客仍可透过所在城市如上海、广州、天津的其它宜家商场，或宜家官网、宜家App、宜家微信可购物小程式、天猫旗舰店及京东旗舰店等管道，继续体验宜家产品和服务。