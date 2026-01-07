东风退出引擎合资公司 加速新能源转型

正在经历深刻变革的中国汽车市场，又一标志性合资企业完成重大调整。

1月4日消息，天眼查工商信息显示，东风本田发动机有限公司发生工商变更，企业名称变更为广汽本田发动机有限公司，东风汽车集团股份有限公司、本田技研工业株式会社、本田技研工业（中国）投资有限公司退出股东行列，新增广汽本田汽车有限公司为股东并全资持股。注册资本由约1.2亿美元变更为约9.7亿元人民币。

此前，东风本田发动机有限公司原董事长、东风本田系核心高管殷洋武也在2024年底去职，公司由代表新股东的高锐全面接管。

公开信息显示，东风本田发动机有限公司于1998年9月在广东省广州市成立，注册资本1.2亿美元，由东风汽车集团（持股50%）、本田技研工业株式会社（40%）和本田技研工业（中国）投资有限公司（10%）共同组建，该公司主要为东风本田和广汽本田供应发动机产品。

1月6日，东风集团（00489.HK）也向《星岛》表示，东风本田发动机有限公司此前主要为广汽本田汽车有限公司供应发动机及零部件。当前，伴随中国新能源汽车市场的持续扩大，东风集团自主及合资事业都将面临更多的市场挑战，希望能优化与调整自身的燃油车资产结构，更好地支持本田中国的汽车事业战略部署；同时，此次股权出售也有利于东风集团加快新能源转型。

根据东风集团最新公布的数据，2025年全年，东风汽车旗下新能源汽车销量达到104万辆，同比增长21%，销量跨越百万辆大关，其中岚图汽车年销量达150169辆，同比增长87%；自主品牌汽车销量超150万辆，同比增长超9%。

另据《星岛》不完全统计，2025年前11月，本田中国在华终端汽车累计销量约为58万辆，同比下滑21.86%；而1至10月，东风本田累计销量25万辆，同比下滑近25%。

2026年，东风汽车计划整体销量为325万辆，其中新能源汽车销量为170万辆，汽车出口60万辆。

《星岛环球网》记者 周昊 实习记者 胡心兰 深圳报道