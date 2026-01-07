Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴郡新CEO阿贝尔年薪2500万美元 远超巴菲特10万美元年薪

商业创科
更新时间：11:51 2026-01-07 HKT
发布时间：11:51 2026-01-07 HKT

据外媒报道，巴郡（Berkshire Hathaway）新任行政总裁阿贝尔（Greg Abel）年薪为2,500万美元（约1.95亿港元），较前任巴菲特（Warren Buffett）的10万美元年薪大幅增加。

阿贝尔2024年年薪为2,100万美元

报道指出，阿贝尔的薪酬由巴菲特制定，2024年为2,100万美元、2023年为2,000万美元，2022年则为1,600万美元薪金加300万美元奖金。此外，负责巴郡保险业务的副主席贾因（Ajit Jain）在2022年至2024年亦获授相同薪金。

在巴菲特担任巴郡行政总裁的40多年中，年薪一直为10万美元（不包括计入薪酬的个人和家庭安保费用）。阿贝尔已于今年1月1日起接替了巴菲特，成为集团行政总裁，而后者于去年年底以95岁高龄退休。

相关文章：巴菲特相信巴郡有条件屹立100年 大赞继任者阿贝尔「宁愿让他管理我的钱」

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
影视圈
14小时前
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案 官方有回应｜Juicy叮
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案 官方有回应｜Juicy叮
时事热话
51分钟前
生擒马杜罗｜特朗普宣布委内瑞拉向美国移交5000万桶石油 资金亲自监督
生擒马杜罗｜特朗普宣布委内瑞拉向美国移交5000万桶石油 资金亲自监督
即时国际
3小时前
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
饮食
2026-01-06 11:47 HKT
少女尖沙咀见工美容院时薪$188诱入房 被要求换「吸客校服」吓到震 事后惊揭：4楼根本就系...｜Juicy叮
少女尖沙咀见工美容院时薪$188诱入房 被要求换「吸客校服」吓到震 事后惊揭：4楼根本就系...｜Juicy叮
时事热话
2026-01-06 11:19 HKT
食安中心吁不要食用雀巢能恩、惠氏ILLUMA等21个批次婴幼儿配方奶粉 疑或受蜡样芽孢杆菌污染。网图
食安中心吁不要食用雀巢能恩、惠氏ILLUMA等21个批次婴幼儿配方奶粉 疑或受蜡样芽孢杆菌污染（附批次资料）
社会
14小时前
寻秦记丨向华强爆古天乐拍《寻秦记》内幕 陷财困险睡天桥底？ 一原因豪掷2000万力撑
寻秦记丨向华强爆古天乐拍《寻秦记》内幕 陷财困险睡天桥底？ 一原因豪掷2000万力撑
影视圈
23小时前
佘诗曼疑似走光全网暴动 遭近距离拍摄「离奇凸起阴影」惹质疑：天气太冻喇钉姐
佘诗曼疑似走光全网暴动  遭近距离拍摄「离奇凸起阴影」惹质疑：天气太冻喇钉姐
影视圈
3小时前
独家｜「鬼油站」高调卖广告半价有礼送 《星岛》放蛇直击加油装置简陋防火零设防
突发
4小时前
60岁「国际巨星」老婆文武庙拜神行头吓亲网民 简约打扮竟值百万 结婚近廿年坚持不生育
60岁「国际巨星」老婆文武庙拜神行头吓亲网民 简约打扮竟值百万 结婚近廿年坚持不生育
影视圈
2小时前