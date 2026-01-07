港元拆息｜1个月HIBOR结束两连升 中长期利率普遍回落

与楼按相关的一个月香港银行同业拆息(HIBOR)结束连续两日升势，根据香港银行公会于1月7日公布的数据，1个月HIBOR报2.95518厘，较上一个交易日下跌2.35点子。

数据显示，长短期限利率走势不一。短期拆息方面，隔夜HIBOR急升35.33点子至3.65119厘；一星期及两星期拆息亦分别上升5.39点子及8.11点子，报3.12286厘及3.11929厘。

中长期利率方面则普遍回软。两个月及三个月拆息分别跌1.22点子及1.81点子，报2.96696厘及2.97262厘。六个月拆息则逆市微升0.95点子，报3.02911厘。十二个月拆息亦轻微回落0.71点子至3.06982厘。

