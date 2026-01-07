Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马斯克旗下xAI完成200亿美元融资 Nvidia为战略投资者之一

商业创科
更新时间：11:14 2026-01-07 HKT
发布时间：11:14 2026-01-07 HKT

马斯克旗下人工智能初创公司xAI宣布，已完成最新一轮200亿美元融资，不仅超过了最初设定的150亿美元目标，更使其估值自去年春季以来翻了一番，达到2,300亿美元（约1.79万亿港元）。

吸引卡塔尔投资局等参与

据外媒报道，xAI本轮融资吸引了包括Valor股权投资公司、富达基金、卡塔尔投资局及阿布扎比基金MGX等参与。更值得留意的是，英伟达（Nvidia）和Cisco作为战略投资者入局，将为xAI提供关键的计算资源支持，其中英伟达作为晶片供应商，直接为xAI模型的训练和运行提供动力。

不过，xAI并未具体说明个别投资者的投入金额，也未有拆分此轮融资中债权与股权比例。有知情人士指出，xAI原计划将这轮融资拆分为约75亿美元股权与高达125亿美元的特殊目的载体（SPV）债务；而规划的SPV将用于购买Nvidia的绘图处理器（GPU），xAI随后会租借这些晶片，租期为5年。

xAI表示，新资金将用于建置运算与数据中心等基础设施，加快AI产品开发与部署，同时支持前瞻性研究。马斯克亦曾表示，xAI计划扩大其位于孟菲斯的大型数据中心综合体，并在当地购买第三幢建筑，将使该公司的AI计算能力接近2吉瓦。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
影视圈
14小时前
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案 官方有回应｜Juicy叮
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案 官方有回应｜Juicy叮
时事热话
53分钟前
生擒马杜罗｜特朗普宣布委内瑞拉向美国移交5000万桶石油 资金亲自监督
生擒马杜罗｜特朗普宣布委内瑞拉向美国移交5000万桶石油 资金亲自监督
即时国际
3小时前
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
饮食
2026-01-06 11:47 HKT
少女尖沙咀见工美容院时薪$188诱入房 被要求换「吸客校服」吓到震 事后惊揭：4楼根本就系...｜Juicy叮
少女尖沙咀见工美容院时薪$188诱入房 被要求换「吸客校服」吓到震 事后惊揭：4楼根本就系...｜Juicy叮
时事热话
2026-01-06 11:19 HKT
食安中心吁不要食用雀巢能恩、惠氏ILLUMA等21个批次婴幼儿配方奶粉 疑或受蜡样芽孢杆菌污染。网图
食安中心吁不要食用雀巢能恩、惠氏ILLUMA等21个批次婴幼儿配方奶粉 疑或受蜡样芽孢杆菌污染（附批次资料）
社会
14小时前
寻秦记丨向华强爆古天乐拍《寻秦记》内幕 陷财困险睡天桥底？ 一原因豪掷2000万力撑
寻秦记丨向华强爆古天乐拍《寻秦记》内幕 陷财困险睡天桥底？ 一原因豪掷2000万力撑
影视圈
23小时前
佘诗曼疑似走光全网暴动 遭近距离拍摄「离奇凸起阴影」惹质疑：天气太冻喇钉姐
佘诗曼疑似走光全网暴动  遭近距离拍摄「离奇凸起阴影」惹质疑：天气太冻喇钉姐
影视圈
3小时前
独家｜「鬼油站」高调卖广告半价有礼送 《星岛》放蛇直击加油装置简陋防火零设防
突发
4小时前
60岁「国际巨星」老婆文武庙拜神行头吓亲网民 简约打扮竟值百万 结婚近廿年坚持不生育
60岁「国际巨星」老婆文武庙拜神行头吓亲网民 简约打扮竟值百万 结婚近廿年坚持不生育
影视圈
2小时前