马斯克旗下xAI完成200亿美元融资 Nvidia为战略投资者之一

马斯克旗下人工智能初创公司xAI宣布，已完成最新一轮200亿美元融资，不仅超过了最初设定的150亿美元目标，更使其估值自去年春季以来翻了一番，达到2,300亿美元（约1.79万亿港元）。

吸引卡塔尔投资局等参与

据外媒报道，xAI本轮融资吸引了包括Valor股权投资公司、富达基金、卡塔尔投资局及阿布扎比基金MGX等参与。更值得留意的是，英伟达（Nvidia）和Cisco作为战略投资者入局，将为xAI提供关键的计算资源支持，其中英伟达作为晶片供应商，直接为xAI模型的训练和运行提供动力。

不过，xAI并未具体说明个别投资者的投入金额，也未有拆分此轮融资中债权与股权比例。有知情人士指出，xAI原计划将这轮融资拆分为约75亿美元股权与高达125亿美元的特殊目的载体（SPV）债务；而规划的SPV将用于购买Nvidia的绘图处理器（GPU），xAI随后会租借这些晶片，租期为5年。

xAI表示，新资金将用于建置运算与数据中心等基础设施，加快AI产品开发与部署，同时支持前瞻性研究。马斯克亦曾表示，xAI计划扩大其位于孟菲斯的大型数据中心综合体，并在当地购买第三幢建筑，将使该公司的AI计算能力接近2吉瓦。