Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港进入IPO大牛市｜周显

商业创科
更新时间：10:52 2026-01-07 HKT
发布时间：10:52 2026-01-07 HKT

现时香港正在进入一个IPO大牛市，皆因有300间公司正在申请当中，这是一个史无前例的数字。这当然也因香港交易所（388）和证监会大开绿灯有关，于2025年只有1间公司的申请被驳回，对上一宗被驳回已是2023年的事了。

因此很多业内人士纷纷说，𠵱家好易在香港上市，所以都乘着这个风潮，乘机递表，皆因他们见过鬼都怕黑。几年前，监管越来越严格，上市过程问长问短，一个乳臭未干的小毛头，从来没有做生意经验，却去质问创业成功的老板，公司未来有没有可持续发展性，que来que去问几百次问题，正是教老豆生仔，都唔知做乜。

其实经营交易所十分简单，一切依法办事，够条件，就畀佢上市，条件不符合，就给予一个限期让其达标，达不到标就退市，根本就不用「阿吱阿咗」，作出很多不切实际的无谓假设。

这正如监管也是十分简单，够证据就拉人，不够证据就别动手，不要搞些未审先判的前置式监管。香港证券业走了10年的冤枉路，现在是走回正路了，但也浪费了10年。

周显

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
影视圈
14小时前
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案 官方有回应｜Juicy叮
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案 官方有回应｜Juicy叮
时事热话
53分钟前
生擒马杜罗｜特朗普宣布委内瑞拉向美国移交5000万桶石油 资金亲自监督
生擒马杜罗｜特朗普宣布委内瑞拉向美国移交5000万桶石油 资金亲自监督
即时国际
3小时前
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
饮食
2026-01-06 11:47 HKT
少女尖沙咀见工美容院时薪$188诱入房 被要求换「吸客校服」吓到震 事后惊揭：4楼根本就系...｜Juicy叮
少女尖沙咀见工美容院时薪$188诱入房 被要求换「吸客校服」吓到震 事后惊揭：4楼根本就系...｜Juicy叮
时事热话
2026-01-06 11:19 HKT
食安中心吁不要食用雀巢能恩、惠氏ILLUMA等21个批次婴幼儿配方奶粉 疑或受蜡样芽孢杆菌污染。网图
食安中心吁不要食用雀巢能恩、惠氏ILLUMA等21个批次婴幼儿配方奶粉 疑或受蜡样芽孢杆菌污染（附批次资料）
社会
14小时前
寻秦记丨向华强爆古天乐拍《寻秦记》内幕 陷财困险睡天桥底？ 一原因豪掷2000万力撑
寻秦记丨向华强爆古天乐拍《寻秦记》内幕 陷财困险睡天桥底？ 一原因豪掷2000万力撑
影视圈
23小时前
佘诗曼疑似走光全网暴动 遭近距离拍摄「离奇凸起阴影」惹质疑：天气太冻喇钉姐
佘诗曼疑似走光全网暴动  遭近距离拍摄「离奇凸起阴影」惹质疑：天气太冻喇钉姐
影视圈
3小时前
独家｜「鬼油站」高调卖广告半价有礼送 《星岛》放蛇直击加油装置简陋防火零设防
突发
4小时前
60岁「国际巨星」老婆文武庙拜神行头吓亲网民 简约打扮竟值百万 结婚近廿年坚持不生育
60岁「国际巨星」老婆文武庙拜神行头吓亲网民 简约打扮竟值百万 结婚近廿年坚持不生育
影视圈
2小时前