内地据报审查Meta购Manus交易 评估是否违反技术出口管制

商业创科
更新时间：10:38 2026-01-07 HKT
发布时间：10:38 2026-01-07 HKT

据英国《金融时报》引述消息报道，中国官方正在审查Meta（META）以20亿美元收购人工智能平台Manus的交易，以评估是否违反技术出口管制的规定。Meta周二股价收报660.62美元，升约0.3%。

极端情况下或导致交易终止

报道指出，中国商务部官员已开始评估Manus团队和技术迁移新加坡，并随后出售给Meta的行为是否需要根据中国法律获得出口许可。

有关审查可能集中在Manus团队是否在中国境内开发了受出口管制的技术，虽然目前仍处于早期阶段，可能不会发展为正式调查，但若评估结果为需要出口许可，中国政府可能有权干预交易，极端情况下甚至可能导致交易终止。

