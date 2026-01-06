Prada置地广塲新店开幕 亚太区面积最大专门店
更新时间：21:21 2026-01-06 HKT
发布时间：21:21 2026-01-06 HKT
发布时间：21:21 2026-01-06 HKT
普拉达（Prada，1913）公布，位于香港置地广塲的新店开幕，为亚太区至今面积最大的专门店。Prada指，品牌将开业20多年的置地广塲旧有门店迁至新址，巩固其立足香港核心地段的定位。
三层楼面 面积逾1300平方米
Prada表示，新店占地三层，面积逾1,300平方米，设男、女装全系列精品。一楼展示女装成衣系列，二楼则为男装专区，另有空间陈列精选女装臻品。而地面一层墙身饰以独特立体花卉图案，藏有多间贵宾室，为选购Prada Fine Jewelry Eternal Gold高级珠宝系列的顾客，提供客制服务。
Prada又指，店面以灰白色精钢外墙定调，哑面滑石框架交叠成Prada三角形构图，配衬Porto Bianco白色石材，而透明窗户让店内空间布局一览无遗。
至于室内空间再现经典黑白棋盘大理石地板，灵感源自意大利米兰Galleria Vittorio Emanuele II拱廊街的Prada元祖店，配合绿色墙身及黑色金属杆。
