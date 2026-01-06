周大福人寿扩大湾区内地「直接支付服务」医院网络至23间 首创香港医生转介服务

周大福人寿宣布，进一步扩展大湾区城市的「直接支付服务」网络，合作医院数目由原来4间大增至23间，涵盖公营及私营医疗机构；客户亦可透过「中国内地入院支援」服务，使用市场首创香港医生转介服务。

尖沙咀诊所代办「预先批核」申请

周大福人寿指，客户可于大湾区医疗集团（GBAH）尖沙咀诊所预约全科医生咨询，由医生评估是否适合到内地治疗，并推荐合适医院及协助预约。诊所职员亦可代办「预先批核」申请，获批后，GBAH将安排与医院直接付款，客户无需垫付医疗费用。

该企指，是项举措旨在回应客户对优质便捷医疗服务的需求，透过GBAH的庞大医疗网络，便利更多长居中国内地及经常北上南下的客户，提供更多可负担的医疗服务选择。

多个医疗计划纳入中医治疗保障

周大福人寿又指，因应中医治疗需求日益增加，亦于多个医疗保障计划全面纳入中医治疗保障，让客户灵活选择最合适的治疗方法。该企指，大湾区城市的医院针对癌症等长期或复杂病症，推出结合中医与西医的综合治疗方案，并以相宜价格，为客户提供全面、个人化的医疗选择。

叶文杰：跨境就医免除繁复理赔程序

周大福人寿行政总裁叶文杰表示，扩展大湾区「直接支付服务」医院网络和透过「中国内地入院支援」服务提供香港医生转介服务，让客户在就医时免除繁复的理赔程序，享受更快捷、更安心的医疗体验。

「直接支付服务」覆盖的大湾区城市医院新增了19间，包括香港大学深圳医院、深圳新风和睦家医院、广州和睦家医院等。