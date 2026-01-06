因违反注册及通报规定 容诚（香港）会计师事务所遭会财局谴责并罚款

由于违反会财局条例下的注册及通报规定，会财局谴责容诚（香港）会计师事务所（前为先机会计师行）、及其相关项目合伙人李伟志及陈健伟，并处以它们罚款逾 118 万元。

容诚（香港）及其两项目负责人遭谴责并罚款

会财局表示，先机于 2022 及 2023 年间分别在14个公众利益实体项目中，授权李伟志及陈健伟生担任项目合伙人，但两人均未获会财局注册，并在未经注册的情况下以项目合伙人身分各自参与七个审计项目，严重违反会财局条例的注册规定。

更令人关注的是，先机曾于 2022 年间有长达约五个月时间，没有任何注册项目合伙人及注册质素监控制度负责人，亦未就此于指明时间内通知香港会计师公会，进一步违反了当时会财局条例有关注册及通报的规定此外，陈健伟于会财局调查期间未有回应会财局调查员发出的一项法定要求。上述行为严重削弱监管机构履行其法定责任的效能，亦可能损害行业声誉。

所以在考虑了所有相关情况后，决定适当的纪律处分，包括公开谴责容诚香港、李伟志及陈健伟；并处以罚款合共港币 118.3万元，包括对容诚香港处以罚款 80.8万元、对李处以罚款 14万元及对陈处以罚款港币 23.5万 元；及命令李及陈缴付会财局的调查费用及开支。

会财局：违反订立注册及相关规定 将削弱公众对行业的信任

会财局调查部主管郑铭驹表示，订立这些注册及相关规定，旨在坚守会计行业最高的问责性和透明度。任何违反这些规定的行为，无论是有意或无意，不仅构成违法行为，还会削弱公众对会计行业的信任。

纪律处分部主管梁惠珊女士补充说，本局绝不容忍任何违反会财局条例有关注册及通报的规定。会财局将继续对违反相关规定的公众利益实体核数师及从业员采取严厉的执法行动，以维护会计专业的水平和公信力。