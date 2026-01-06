保诚启动12亿美元回购计划 股价全日升5.7%

保诚（2378）宣布，将启动总金额最高达12亿美元（约93.6亿元）的股份回购计划，以本周一收市价计，相当于公司已发行股本约3%。鉴于回购计划的规模，预计最迟将于12月18日之前完成。

是次回购旨在减少公司已发行股本，从而向股东返还资本。董事会认为，回购计划符合公司及其全体股东的最佳利益。

上月完成IPAMC IPO

执行总裁Anil Wadhwani表示，对执行战略方面取得的进展感到满意。未来的重大增长机遇未变，保诚将继续专注于通过高质、可持续增长和稳定的股东回报，为股东创造长期价值。

保诚于8月公布的资本管理计划，预计在2024年至2027年间向股东返还超过50亿美元，这尚未包括将ICICI Prudential Asset Management Company Limited(IPAMC）首次公开募股(IPO)所得净收益返还予股东。

公司上月宣布完成2025年20亿美元回购计划的最后一批回购，并于同月完成了IPAMC IPO。

启动12亿美元回购计划 股价即日升5.7%

因此，公司将于2026年启动总额为12亿美元的回购行动，包括5亿美元的常规资本返还，以及7亿美元来自IPAMC IPO的净收益。IPAMC IPO剩余的净收益将于2027年返还给股东。

拟议资本返还的速度、时间及形式将取决于市场状况及执行相关的考虑因素，包括在禁售期内授权第三方执行的酌情决定。

保诚今日收报126.6元，上升5.7%。