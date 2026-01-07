本港老牌科企由Barcode转型AI 豪言38年从未亏损 不死秘诀：坚持What is next

早于1987年创立的本港科技数码发展及方案供应商万碧发展（Million Tech），在那个还没有Wi-Fi的年代，从条码（Barcode）技术切入市场，38年间历经科网泡沫、SARS、金融海啸及疫情等冲击，不但从未亏损，更自诩「冇做死过一个Project」。公司创办人之一的谢小江向《星岛头条》透露，「不死秘诀」是紧贴客户真实需求，以共赢思维创造长期价值，经济下滑时要「多想想怎样开源」，巅峰时期也从未停止思考「What is next？」。如今身处AI浪潮，Million Tech亦顺势而为，不仅推出AI校园阅读平台Library GO，更持续为公营医院、学校与零售企业提供智能解决方案。

因应客户需求 不断改进技术

谢小江回忆Million Tech成立之初，条码仍是新兴技术，但零售商应用条码的成本并不便宜，令许多商户持观望态度。公司为维持营运，一度出售个人电脑增加收入，同时亦为客户撰写电脑程式，却始终未放弃条码研发。5年后，随着零售业扩张，条码应用需求增加，公司推出自研手提式条码打印机，将采用成本大降逾半，更成为7-Eleven、万宁、屈臣氏、LV及Dior等品牌背后的技术支援。

九十年代起，团队逐步投入软件开发，踏入千禧年代后，转型更为明显，开始为多个政府部门及公私营机构提供订制式的软件解决方案。谢小江举例，大约20年前，因应医管局一宗输血事故，他们研发了「病人身份识别系统」，透过于病人手带上的QR Code，以作身份辨识，项目至今仍在运作。

他又指，公司曾发现客户需要聘请百多位员工将中文商标贴于产品包装上，以对应香港海关的商标条例，又于2017年研发「自动化标签贴标系统」，客户使用系统后，只需3至4人运作，已可达至10人的生产力，且租用系统租金只需约两人的人力成本。

随着AI发展，Million Tech仍不断挖掘客户需求，2025年聚焦于智慧教育与智慧医疗发展，例如研发AI校园阅读平台Library GO，结合个人化书籍推荐、阅读数据追踪及AI生成「读创卡」，已获逾150间学校采用。医疗方面，则推出RFID资产与库存管理系统，实时监控医疗耗材使用情况及设备位置，取代传统耗时的手工盘点工作，将原需20多小时的盘点流程缩减至只约4小时，效率提升40%至60% 。

2009年及疫情时期成严峻考验

回顾创业历程，谢小江坦言曾经历过多次经济下滑时期，例如1997年到2003年经济环境不佳；不过，科网泡沫、SARS对其影响并非很大，因那时既有条码生意，也开始进行新的软件开发，「2003年我们反而增长19%」。直到2009年，那时生意很明显下滑，业务一度下跌约10%。他解释称，项目生意一般都有滞后性，因很多项目是一、两年前就签订了合同，现阶段执行的项目中，更有为期3至5年的长期合作。因此如果遇上突如其来的经济波动，往往要过了那年才会逐步体现。

至于真正严峻的考验，是2020至2021年的新冠疫情，他感叹无人能料到这场危机的持续时间会远超SARS，并直指这是他们「最差的年代」，原因之一是Work from home带来生产效率低下。但幸运的是，因长期深耕政府与医疗等抗周期领域，反而承接多个大型项目，稳住营运。

做生意看价值 冀超越客户预期

历经38年来，谢小江累积的「生意经」始终围绕「价值」二字。他强调，做生意必须紧贴客户需求，「我们跟著个时代走，就是跟著个客走而已」，看到客户需求，再以最具成本效益的方式，透过软件、硬件或整合方案，帮他真正解决问题。例如为客户开发自动贴标系统时，不选择一次性售卖，而是以租赁方式提供，确保客户先见到ROI（投资回报），「我包他赚先，然后到我赚。」当客户看到人力成本大减70%的结果，自然难以转投他家，造就极低的客户流失率。他透露，公司超过八成的新项目来自熟客推荐。

他更指，做生意要看价值，应超越客户预期。与购物一样，客户体验有「符合预期」、「赞赏」、「惊喜与独特」及「难以置信」四个层次，就像淘宝购物时，「惊喜与独特」及「难以置信」的体验就有很多。做IT这行更是如此，要帮人省钱、帮人赚钱、减低风险，过程中寻求的就是「价值」，即「他给你一块钱，他能拿回超过一块钱的回报」。

正因市场持续变动，他坚持要问「What is next？」即使当前业务赚钱，也不能停步。在当前市场环境下，他认为做好Sales and Marketing很重要，很多初创企业「点子不错，但有没有人认识呢？」在他看来，产品本身只占三成，七成都要靠Sales and Marketing，主动让人看见价值。