AMD推针对中小型企业数据中心新晶片 预告MI500系列2027年面世

超微半导体（AMD）周一于美国拉斯维加斯举办的消费电子展（CES）宣布，推出一款名为「MI440X」、专为中小型企业数据中心设计的新款晶片。AMD行政总裁苏姿丰（Lisa Su）在演讲中表示，该晶片可让客户部署本地硬件，并将数据保留在自家设施内。

另外，苏姿丰亦大力推广顶级规格的「MI455X」晶片，形容该晶片系统在性能方面实现重大飞跃。公司计划于今年稍后时间，正式发售基于MI455X处理器及全新Venice中央处理器（CPU）设计的AMD Helios系统。

效能料达MI300系列1000倍

值得注意的是，苏姿丰在会上预告「MI500」系列处理器将于2027年面世。她宣称，该系列产品效能最高可达2023年首推MI300系列的1,000倍。

苏姿丰在会上提到，AI热潮将因其带来的实际效益及庞大算力需求而持续。她进一步称，「我们目前的算力远不足支撑所有潜在应用，过去几年AI创新的速度和步伐令人难以置信，而我们才刚刚起步」。