Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界人工智能大会周五科学园举办 多名国内外专家演讲

商业创科
更新时间：10:36 2026-01-13 HKT
发布时间：10:36 2026-01-13 HKT

「世界人工智能大会」（WAIC）宣布，第八届WAIC将于周五（16日）在香港科学园举行，已确定多位国际、内地顶尖科学家和产业家担任专题演讲，包括美国矽谷人工智能研究院院长Piero Scaruffi，矽谷著名风险投资家Steve Hoffman，《胡润百富》创刊人Rupert Hoogenwerf等。

WAIC表示，该大会由国家外交部、国家发展和改革委员会、工业和资讯化部、教育部、科学技术部、国务院国有资产监督管理委员会、国家互联网资讯办公室、中国科学院、中国科学技术协会和上海市人民政府共同推动支持。国务院总理李强连续两年出席大会开幕式并致辞。

该大会亦指，选定在香港举办，彰显背靠祖国，联通世界的独特优势，以及汇聚国际资源，推动科创协同创新的战略角色，可助力将香港打造成为国际人工智能交流与合作的核心枢纽。

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
22小时前
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
生活百科
21小时前
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
饮食
18小时前
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
2026-01-11 13:15 HKT
厄瓜多尔「观鲸胜地」海滩惊变血腥刑场  5人头被串起悬挂示众
厄瓜多尔「观鲸胜地」海滩惊变血腥刑场  5人头被串起悬挂示众
即时国际
6小时前
绝望坡店长猫「被救」到绝望 日爬三次太行山回家超崩溃︱有片
00:32
绝望坡店长猫「被救」到绝望 日爬三次太行山回家超崩溃︱有片
即时中国
4小时前
TVB「御用邪花」低胸睡衣俯身一览无遗 躺酒店床超妩媚庆生 宣布名花有主度火辣晚上？
TVB「御用邪花」低胸睡衣俯身一览无遗 躺酒店床超妩媚庆生 宣布名花有主度火辣晚上？
影视圈
14小时前
香港口罩厂老板「傻仔」自嘲每月输钱 绝境告白疯传 结局反转「窝心到想喊」｜Juicy叮
香港口罩厂老板「傻仔」自嘲每月输钱 绝境告白疯传 结局反转「窝心到想喊」｜Juicy叮
时事热话
21小时前
连锁酒楼大特价！虾球伊面/乳鸽/避风塘鲍鱼$38起 午市限定供应
连锁酒楼大特价！虾球伊面/乳鸽/避风塘鲍鱼$38起 午市限定供应
饮食
23小时前
「古天乐恩人」儿子贴钱打工 街头豪派大叠银纸 曾获富爸爸掷亿元力捧捞极唔红
「古天乐恩人」儿子贴钱打工 街头豪派大叠银纸 曾获富爸爸掷亿元力捧捞极唔红
影视圈
17小时前