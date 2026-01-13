世界人工智能大会周五科学园举办 多名国内外专家演讲

「世界人工智能大会」（WAIC）宣布，第八届WAIC将于周五（16日）在香港科学园举行，已确定多位国际、内地顶尖科学家和产业家担任专题演讲，包括美国矽谷人工智能研究院院长Piero Scaruffi，矽谷著名风险投资家Steve Hoffman，《胡润百富》创刊人Rupert Hoogenwerf等。

WAIC表示，该大会由国家外交部、国家发展和改革委员会、工业和资讯化部、教育部、科学技术部、国务院国有资产监督管理委员会、国家互联网资讯办公室、中国科学院、中国科学技术协会和上海市人民政府共同推动支持。国务院总理李强连续两年出席大会开幕式并致辞。

该大会亦指，选定在香港举办，彰显背靠祖国，联通世界的独特优势，以及汇聚国际资源，推动科创协同创新的战略角色，可助力将香港打造成为国际人工智能交流与合作的核心枢纽。