世界人工智能大会周五将于科学园举办 多名国内外专家演讲

世界人工智能大会（WAIC）第八届《2026 WAIC UP！》年终盛会首度移师香港，定于1月16日在香港科学园举行。本次大会以「智能新维度，赋能未来城市与全球共融」为主题，聚焦 AI 技术前沿、产业落地应用及未来治理三大核心板块，并将发布全球人工智能发展的战略蓝图 。

多位国际及国内顶尖科学家与产业界人士将发表专题演讲，包括美国矽谷人工智能研究院院长Piero Scaruffi、矽谷著名风险投资家 Steve Hoffman、《胡润百富》创刊人Rupert Hoogenwerf、「祖冲之号」量子计算总师朱晓波、香港人工智能与科学研究院院长马维英、创新科技及工业局局长孙东、香港工程科学院院士郭毅可、美国国家工程院外籍院士沈向洋，以及香港人工智能与科学研究院院长马维英等。

世界人工智能大会由国家外交部、国家发展和改革委员会、工业和资讯化部、教育部、科学技术部、国务院国有资产监督管理委员会、国家互联网资讯办公室、中国科学院、中国科学技术协会和上海市人民政府共同推动支持，国务院总理李强已连续两年出席大会开幕式并致辞。

累积25亿人次参与 借力香港联通世界

作为全球顶尖的人工智能高峰会，过往七届累计吸引超过6,000名海内外顶尖专家参与，线上参与人次更高达25亿。本次大会移师香港举办，彰显「背靠祖国、联通世界」的独特优势，推动科创协同创新的战略角色，可助力将香港打造成为国际人工智能交流与合作的核心枢纽。

