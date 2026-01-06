「鳄王」达里奥警告AI热潮处泡沫初期阶段 储局政策或助长泡沫

虽然AI热潮持续，但有「鳄王」之称的桥水基金创办人达里奥（Ray Dalio）在社交平台上发文警告，推动华尔街科技股上涨的AI热潮「现正处于泡沫的早期阶段」，而且随着美国联储局扩大宽松政策，泡沫可能会进一步吹大。

据路透报道，华尔街主要指数在2025年实现了两位数的升幅，连续第3年上涨，是自2019年至2021年以来首次出现如此强劲的升势，主要受惠于投资者对于AI相关股份的强劲需求，推动美国股票基准指数创新高。

美国股票表现逊于非美股及金价

不过，达里奥指美国股票在2025年的表现，明显逊于非美国股票和黄金，其中去年黄金价格升逾60％、新兴市场表现优异，英国蓝筹股富时100指数也优于全球主要市场。他认为，投资者明显宁愿投资非美国股票而不是美国股票，就像他们宁愿投资非美国债券而不是美国债券和现金一样。

达里奥又指，美国联储局的政策和生产力增长方面，还有很多重大问题需要解答，而未来新任命的联储局主席和联邦公开市场委员会（FOMC）很可能会倾向于降低名目利率和实际利率，并可能会推高物价及助长泡沫。

报道引述分析师则指出，由于对AI泡沫的担忧日益加剧，交易员们将目光投向科技股以外的其他领域，因此全球投资者今年预计将积极在金融市场中被低估的领域寻找机会。

