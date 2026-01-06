Nvidia推Alpamayo汽车平台 使车辆现实世界中「推理」 智驾概念股即炒上

英伟达（Nvidia）行政总裁黄仁勋周一在美国拉斯维加斯举行的消费电子展（CES）上表示，公司推出了一款名为Alpamayo的汽车平台，使车辆可在现实世界中进行「推理」。值得留意的是，本港多只智驾概念股亦趁消息炒上，其中小马智行（2026）暂升逾6%；文远智行（800）及小鹏汽车（9868）亦分别升4.4%及3.3%。

用户可自行取得模型及重新训练

据彭博报道，Nvidia宣布了一系列AI模型和工具，以加快自动驾驶汽车的开发，并为新一代机器人提供动力。公司表示，潜在用户可以自行取得Alpamayo模型及重新训练，以打造能够在突发情况下自行应对的车辆，例如交通信号灯发生故障时。

据悉，车载电脑将分析来自摄像头和其他传感器的输入数据，将其分解为多个步骤并提出解决方案。同时，Nvidia正与宾士合作，致力于开发能够在高速公路上实现自动驾驶、并能在城市中自主导航的车辆。

黄仁勋表示，首款搭载Nvidia技术的汽车将在第一季于美国上路，第二季登陆欧洲，下半年则在亚洲推出。他表示，「我们设想，未来有一天，路上行驶的十亿辆汽车都将是自动驾驶汽车」。

