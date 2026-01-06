高盛吁今年「高配」中国股票 料今明两年可实现高达2成回报

高盛发表报告，建议投资者2026年「高配」中国股票，指出中国经济结构持续改善、新动能加速形成，今年经济增长前景已具备多重支持。

高盛以「探索新动能」为报告主题，指出中国出口仍存在结构性上行空间，未来数年仍保持韧性；而内需在政策持续支持下，投资有望逐步回暖。该行指出，政策及资金投向，大大支持基建、先进制造业及战略性新兴产业领域，而政策明显对服务消费更重视，包括鼓励增加法定假期、带薪休假等措施，有助释放市民消费潜力，推动消费结构升级。

未来多个领域持续加大投入

该行认为，「十五五」规划将「建设现代化产业体系」和「加快高水平科技自立自强」列作优先事项，意味未来数年中国将在高端制造、数字经济、人工智能、新能源等领域持续加大投入，进一步巩固产业竞争优势，并对出口和经济增长形成中长期支持。

早前高盛在亚太资产配置方面，已建议加大配置A股及港股，当时预计中国股市在2026及2027年，有望实现每年15%至20%的回报率，主要受惠企业盈利改善、估值修复及政策环境稳定支持，并指中国资产在全球投资组合的吸引力正在提升。